Obama revient sur la grande fête du 60e anniversaire en faveur d’un événement plus petit pour la famille et les amis après les critiques – RT USA News

L’ancien président américain Barack Obama est revenu sur sa décision d’organiser une grande fête du 60e anniversaire avec jusqu’à 700 invités, citant des inquiétudes concernant la variante Delta de Covid-19, après que le plan a déclenché la controverse.

Un porte-parole d’Obama a déclaré dans un communiqué que bien que le « un événement en plein air a été planifié il y a des mois conformément à toutes les directives de santé publique et avec les garanties Covid en place », il sera maintenant réduit à une célébration beaucoup plus petite.

« En raison de la nouvelle diffusion de la variante Delta au cours de la semaine dernière, le président et Mme Obama ont décidé de réduire considérablement l’événement pour n’inclure que la famille et les amis proches » a révélé le porte-parole, concluant qu’Obama « apprécie que les autres envoient leurs vœux d’anniversaire de loin et a hâte de voir les gens bientôt. »





Bien qu’Obama ait récemment averti que Covid-19 « est devenu plus contagieux » en raison de variantes du virus, il a été rapporté cette semaine que l’ancien président – ​​qui a eu 60 ans mercredi – s’attendait à ce que près de 500 invités et 200 membres du personnel assistent à la célébration du 60e anniversaire ce week-end dans sa maison de 12 millions de dollars de Martha’s Vineyard.

Les invités devaient inclure des célébrités telles que la star hollywoodienne George Clooney et l’animatrice de télévision Oprah Winfrey, et le groupe de rock des années 90 Pearl Jam devait se produire. Il a en outre été signalé que les participants seraient tenus de présenter une preuve de vaccination ou un test Covid-19 négatif et que la fête se tiendrait à l’extérieur.

La nouvelle du parti, cependant, a suscité des critiques de la part des utilisateurs américains des médias sociaux qui ont allégué l’hypocrisie et les doubles standards pour les riches et les puissants, car les grands rassemblements ont systématiquement été découragés pendant la pandémie de Covid-19.

Un traiteur impliqué dans l’événement avait également appelé le plan « fou » dans une interview avec le New York Post, disant qu’il était « un cauchemar à réaliser à cette période de l’année sur la petite île – notamment en raison du manque de main-d’œuvre à cause du coronavirus. »

« À quoi pense-t-il ? questionna le traiteur.

Les politiciens et les médias ont constamment mis en garde contre les soi-disant « événements superpropagateurs », de grands rassemblements qui pourraient entraîner une propagation rapide de Covid-19 dans toute la population en raison du grand nombre de participants et de la distanciation sociale limitée.

Les rassemblements de l’ancien président Donald Trump ont été critiqués à plusieurs reprises et marqués comme des événements de super diffusion, tout comme les protestations contre les restrictions de verrouillage, cependant, d’autres manifestations et événements tels que les émeutes de Black Lives Matter et les marches de la fierté LGBT ont échappé à cette catégorisation.





