Les Obama ont eu un invité pendant les premiers jours de la pandémie: le petit ami de la fille Malia, Rory Farquharson.

Comme la plupart des familles aux États-Unis, les Obama ont été mis en quarantaine alors que la pandémie de coronavirus a commencé à faire rage à la mi-mars.

Dans des commentaires sur le podcast Bill Simmons jeudi, Barack Obama a noté que Farquharson faisait partie de la mise en quarantaine précoce de la famille.

« Il y avait toute cette affaire de visa, il avait un travail créé, et nous l’avons donc accueilli », a déclaré Obama sur le podcast. «Et je ne voulais pas l’aimer, mais c’est un bon gamin.

Rory Farquharson et Malia Obama ont passé les premiers jours de la pandémie avec les Obama

On ne sait pas quand ils ont commencé à sortir ensemble, mais ils ont été repérés ensemble dès 2017

Rory Farquharson (à gauche) a fréquenté Harvard, où Malia Obama a également fréquenté pendant quelques années

L’ancien président a eu de belles anecdotes sur la mise en quarantaine ensemble, notamment l’enseignement de jeux de cartes à Farquharson et à ses filles, Malia et Sasha.

« Peut-être enseigner à Malia et Sasha, et au petit ami de Malia qui était avec nous pendant un moment, à pique et ensuite à avoir des jeux de pique », a déclaré Obama interrogé sur un moment de quarantaine amusant. «Et leur apprendre à parler correctement et à claquer les cartes.

Mais il a également appris que les habitudes alimentaires du petit ami de Malia étaient très différentes de celles auxquelles il s’était habitué à faire face régulièrement.

Obama a noté qu’il était agréable d’avoir ses filles (Malia sur la photo ci-dessus) à la maison

Il aimait également apprendre à ses filles et à Farquharson à jouer à la pique et à parler des ordures.

« Ils viennent de rentrer et ils vous aiment à nouveau et ils veulent à nouveau passer du temps avec vous », a déclaré Obama à propos de la maison de sa famille pendant la quarantaine.

«La seule chose que vous découvrez… [is] les jeunes hommes mangent », a déclaré Obama.

«C’est bizarre de les voir consommer de la nourriture. Et ma facture d’épicerie a augmenté d’environ 30%.

Dans l’ensemble, Obama a semblé considérer la quarantaine sous un angle positif, notant le temps inattendu qu’il a pu passer avec ses filles.

«C’est une bénédiction parce que tout ce qui concerne les adolescents a disparu maintenant», a déclaré Obama. «Ils viennent de rentrer et ils vous aiment à nouveau et ils veulent passer du temps avec vous à nouveau.

« Je pense que beaucoup de familles que nous avons traversées ce premier mois où nous jouions à des jeux tous les soirs, réalisions des projets d’art et d’artisanat, puis, lentement, elles ont commencé à s’ennuyer un peu avec nous. »

Selon le New York Post, Malia Obama et Farquharson se sont rencontrés alors qu’ils fréquentaient Harvard en 2017, alors que Malia était une première année à l’école.

Ils ont assisté à une fête du hayon ensemble pour le tristement célèbre jeu de rivalité Harvard-Yale cet automne.

Ils ont également passé les vacances de Noël ensemble à Londres en 2019.

Tatler rapporte que Farquharson, 22 ans, est le fils d’un comptable et d’un directeur général d’une société d’investissement.