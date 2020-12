L’ancien président Barack Obama a critiqué l’utilisation du slogan «défund the police» et avertit que la «population blanche» craint que la «communauté afro-américaine» devienne incontrôlable avec la réforme de la police.

Obama a fait ces remarques dans deux entretiens distincts, l’un avec l’analyste de CNN April Ryan et l’autre pour un segment de l’émission Snapchat de Peter Hamby, Good Luck America.

L’interview avec Hamby devrait être diffusée mercredi matin et montre qu’Obama a dit à l’animateur que des slogans «accrocheurs» comme «défund the police» peuvent aliéner les gens.

«Vous avez perdu un large public dès que vous le dites, ce qui rend beaucoup moins probable que vous obteniez les changements que vous souhaitiez», a déclaré Obama à Hamby, selon Axios.

L’ancien président Barack Obama (photo) a critiqué l’utilisation du slogan « défund the police » dans une interview qui devrait être diffusée mercredi

Les manifestants ont continué à faire pression sur le « démantèlement de la police » depuis la mort du Memorial Day de George Floyd, décédé sous le genou d’un flic blanc de Milwaukee, ainsi que d’autres Noirs américains, dont Breonna Taylor et Rayshard Brooks, qui ont été tués par les forces de l’ordre. .

Leur chant est devenu un cri de ralliement – et un bâton que le président Donald Trump peut utiliser contre les démocrates alors qu’il les décrit comme indulgents envers le crime.

Les partisans disent qu’il ne s’agit pas d’éliminer les services de police ou de dépouiller les agences de tout leur argent.

Ils disent qu’il est temps pour le pays de s’attaquer aux problèmes systémiques du maintien de l’ordre en Amérique et de dépenser davantage pour ce dont les communautés à travers les États-Unis ont besoin, comme le logement et l’éducation.

En parlant avec Ryan, Obama a également parlé de racisme en Amérique et a même souligné l’arrestation de Henry Louis Gates Jr, 58 ans, un professeur de Harvard qui a été arrêté après qu’un voisin a appelé la police à son sujet alors qu’il avait du mal à entrer chez lui.

L’officier de police de Cambridge, le Sgt James Crowley, a reconnu que Gates avait prouvé qu’il y vivait en lui montrant ses pièces d’identité, mais Gates a quand même été arrêté pour «conduite désordonnée».

Tout en parlant avec Ryan (à gauche), Obama a également parlé du racisme en Amérique, notant que la population blanche craint que « d’une manière ou d’une autre, la communauté afro-américaine devienne incontrôlable » avec la réforme de la police.

L’ancien président, qui a discuté du mouvement Black Lives Matter dans son nouveau livre A Promised Land, a poursuivi en expliquant que la communauté noire recherche un « bon et juste maintien de l’ordre ».

Obama a déclaré que le président élu Joe Biden ne serait pas en mesure de réparer le racisme aux États-Unis, mais que son administration pourrait « donner le ton de l’inclusion » et « envoyer un message que le racisme n’est pas acceptable »

Crowley lui aurait demandé de sortir à quel point Gates a dit: « Pourquoi, parce que je suis un homme noir en Amérique? »

Prenant Gates comme exemple, Obama a déclaré à Ryan: « J’ai commenté lors d’une conférence de presse … sur le fait que « vous savez, je pense que la police de Cambridge a probablement agi stupidement en arrêtant quelqu’un chez lui, un homme de 60 ans qui ne représentait aucune menace. « ‘

« Et cela est devenu une grande controverse », a déclaré Obama, ajoutant que: « Le simple fait que j’étais considéré comme un interrogatoire de la police … a vraiment bouleversé un groupe de gens et je pense que cela indiquait à quel point la question des relations de la police avec la minorité les communautés, et la communauté noire en particulier, est toujours un sujet brûlant.

« C’est quelque chose qui déterre ou aggrave les craintes au sein de la population blanche que d’une manière ou d’une autre la communauté afro-américaine devienne incontrôlable ou ne respecte pas l’autorité », a déclaré Obama.

L’ancien président, qui a discuté du mouvement Black Lives Matter dans son nouveau livre A Promised Land, a poursuivi en expliquant que la communauté noire est à la recherche d’un «bon et juste maintien de l’ordre».

Il a ensuite déclaré que le président élu Joe Biden ne serait pas en mesure de réparer le racisme aux États-Unis, mais que son administration pourrait « donner le ton de l’inclusion » et « envoyer un message que le racisme n’est pas acceptable ».