Obama reçoit le plus gros cadeau de Jeff Bezos — RT USA News

Le magnat d’Amazon Jeff Bezos a fait un don de 100 millions de dollars à la Fondation Obama, qui financera ses programmes de leadership mondial et visitera la place de leur somptueux centre présidentiel de Chicago, nommé d’après un leader des droits civiques.

La fondation dirigée par l’ancien président Barack Obama et son épouse Michelle a déclaré lundi que le cadeau de Bezos est la plus importante contribution individuelle qu’ils ont reçue à ce jour et est destiné à « aider à élargir la portée de la programmation qui atteint les leaders émergents aux États-Unis et dans le monde. »













La seule condition attachée est que la place du Obama Presidential Center, actuellement en construction à Chicago, porte le nom du défunt membre du Congrès John Lewis, un militant des droits civiques des années 1960.

« Les combattants de la liberté méritent une place spéciale dans le panthéon des héros, et je ne peux pas penser à une personne plus appropriée à honorer avec ce cadeau que John Lewis, un grand leader américain et un homme d’une décence et d’un courage extraordinaires. » dit Bezos. « Je suis ravi de soutenir le président et Mme Obama et leur Fondation dans leur mission de former et d’inspirer les dirigeants de demain. »

En donnant à la place le nom de Lewis, la fondation souhaite « changer de paradigme » sur la dénomination des lieux publics, traditionnellement nommés d’après les donateurs eux-mêmes. Au Obama Presidential Center, cependant, les donateurs auront la possibilité « honorer et élever les noms de ceux qui se sont battus pour un monde plus juste et plus équitable. »

En plus de cela, le « don généreux sans restriction » de Bezos financera d’autres activités de la Fondation Obama, du Global Leaders Program à Girls Opportunity Alliance et My Brother’s Keeper, ainsi que le Hometown Fund destiné à investir dans le South Side de Chicago, a expliqué la PDG de la fondation Valerie Jarrett.

La construction du Obama Presidential Center – qui ne comportera pas de bibliothèque présidentielle traditionnelle – a commencé en août. La construction du complexe de 19 acres devrait prendre quatre ans, pour un coût d’environ 830 millions de dollars.

