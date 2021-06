CHICAGO – Après des années de répression par les défenseurs des parcs et les groupes communautaires préoccupés par les déplacements, le Obama Presidential Center devrait ouvrir la voie cet automne, et l’ancien président a rendu visite aux résidents de la région cette semaine.

« Traditionnellement, je pense que les bibliothèques présidentielles peuvent être un peu rétrogrades … une sorte de mausolée dans le sens où il ne se passe pas grand-chose », a déclaré Barack Obama vendredi lors d’un événement virtuel organisé par l’Economic Club of Chicago. « Notre pensée était, eh bien, créons une institution qui est vivante et dynamique et qui rassemble les gens. »

Le centre de 500 millions de dollars, conçu par les architectes Todd Williams et Billie Tsien, devrait être situé à Jackson Park, dans le sud de la ville. Le centre devrait comprendre un musée, un forum, une bibliothèque publique, une place, une aire de jeux et des sentiers pédestres et cyclables. La Fondation Obama a déclaré qu’elle espère que le centre amènera 700 000 personnes dans le South Side chaque année.

Le site sera situé près de l’endroit où Barack et Michelle Obama se sont rencontrés pour la première fois, se sont installés et ont eu leurs filles. L’emplacement est proche de la faculté de droit de l’Université de Chicago, où Obama a enseigné le droit constitutionnel. C’est également à quelques kilomètres de l’endroit où Michelle a grandi et à plusieurs kilomètres de l’endroit où Obama travaillait en tant qu’organisateur communautaire. Obama a représenté la région au Sénat de l’Illinois de 1997 à 2004.

Cette semaine, Obama a rencontré des propriétaires d’entreprises locales dans les quartiers environnants et a fait une visite surprise à une équipe de football de jeunes. Les personnes qui vivent dans un rayon de trois kilomètres autour du site sont principalement à faible revenu, selon un rapport de 2017 de l’Université de l’Illinois à Chicago, et beaucoup vivent dans des communautés historiquement désinvesties.

« Malheureusement, il y a des communautés qui ont connu des problèmes et des difficultés extraordinaires pendant des décennies », a déclaré Obama. « C’est l’une des raisons pour lesquelles je pense que le Obama Presidential Center peut être un moteur puissant. Il nous donne l’opportunité de nous localiser dans une communauté et d’avoir une présence qui signifie qu’il s’agit d’une partie importante de notre ville. »

La Fondation a annoncé l’emplacement du centre en 2016, mais le projet a été retardé par un long processus d’examen fédéral requis car l’emplacement du centre, Jackson Park, est inclus dans le registre national des lieux historiques. Le parc a été conçu par l’architecte Frederick Law Olmsted pour l’Exposition universelle de 1893.

Le National Park Service et la Federal Highway Administration ont conclu leur examen quadriennal en février, et le maire de Chicago, Lori Lightfoot, a déclaré que la construction physique commencerait dès août.

Plusieurs groupes locaux, y compris des défenseurs de la préservation du parc et une coalition d’organisations communautaires, ont exprimé leurs inquiétudes au sujet du projet depuis des années.

Les conservateurs du parc ont mis en garde contre les effets sur le parc historique et ont proposé un emplacement alternatif pour le centre. En 2018, un groupe dirigé par l’association à but non lucratif Protect Our Parks a poursuivi la ville et le Park District.

« Il s’agit d’une œuvre d’art vieille de 150 ans, et il est largement considéré comme l’un des plus magnifiques parcs paysagers d’Amérique », a déclaré le plaignant Tom Mitchell, professeur à l’Université de Chicago qui donne un cours sur l’histoire de paysage. « Ce sera un moment très, très laid lorsque les bulldozers arriveront et que les gens verront ces arbres centenaires emportés. »

En 2020, une cour d’appel – où siégeait la juge Amy Coney Barrett à l’époque – a déclaré que la poursuite n’avait pas de qualité pour agir. L’année dernière, le groupe a demandé à la Cour suprême des États-Unis de revoir la décision de la cour d’appel, mais la haute cour a rejeté la requête en avril. Barrett n’a pas été impliqué dans l’examen, selon le tribunal.

Michael Rachlis, qui fait partie de l’équipe juridique de Protect Our Parks, a déclaré que le groupe prévoyait de déposer une requête en injonction préliminaire devant le tribunal ce mois-ci pour demander la suspension des travaux sur le centre.

« Si vous essayez de saisir une énorme partie d’un parc public, vous devriez avoir une très bonne raison, et il ne devrait y avoir aucune alternative réalisable », a déclaré Mitchell. « Dans ce cas, il existe des alternatives réalisables et supérieures. »

Valerie Jarrett, présidente de la Fondation, a reconnu l’action en justice attendue lors de l’événement virtuel vendredi.

« Nous nous attendons à ce que le même petit groupe nous poursuive à nouveau et essaie d’obtenir une ordonnance restrictive », a-t-elle déclaré. « Mais nous sommes très confiants que nous sommes sur une base juridique solide. »

Pendant ce temps, un ensemble d’organisations communautaires sous la bannière de la Obama Community Benefits Agreement Coalition a également exprimé son inquiétude quant au fait que les résidents de longue date des zones entourant le site risquent d’être expulsés de leur quartier.

« La raison pour laquelle le centre vient du côté sud, c’est parce que ce sont les gens qui ont élu Barack Obama. Ces gens ne devraient pas être punis pour cela. Ils devraient pouvoir bénéficier de ce qui se passe », a déclaré Dixon Romeo, membre de la coalition et résident du quartier South Shore, où Michelle Obama a grandi.

Les résidents de la région sont principalement des locataires, selon le rapport de 2017. Près de la moitié des locataires ont des revenus annuels inférieurs à 20 000 $, les taux d’expulsion sont parmi les plus élevés de la ville et les loyers augmentent dans les unités récemment rénovées et les nouvelles constructions, ce que la majorité des locataires actuels ne peuvent pas se permettre, selon le rapport.

La coalition a lancé une campagne de plusieurs années exigeant un accord d’avantages communautaires pour protéger les résidents contre le déplacement, et la ville et la Fondation ont depuis fait une série de promesses pour répondre aux préoccupations de la coalition.

En septembre, la ville a adopté une ordonnance pour le quartier de Woodlawn imposant des exigences d’abordabilité pour tous les logements locatifs et à vendre développés sur des terrains résidentiels appartenant à la ville et s’appropriant environ 4,5 millions de dollars – et en mobilisant 5 millions de dollars supplémentaires en fonds de prêt – pour aider à réhabiliter les logements abordables existants. logement.

L’ordonnance a également créé un « programme pilote de droit de premier refus » dans le quartier qui obligerait un propriétaire d’un immeuble de 10 unités ou plus à donner aux locataires la possibilité exclusive de faire une offre sur la propriété avant sa vente.

Cependant, plusieurs autres quartiers de la région – tels que Grand Crossing, South Shore et Hyde Park – n’ont pas reçu de dispositions similaires.

« Cela (l’ordonnance) n’est pas suffisant pour Woodlawn, mais c’est mieux que ce que tous les autres quartiers ont parce que nous n’avons tous rien eu », a déclaré Roméo. « Nous commençons déjà à voir les effets et les signes du déplacement. »

De son côté, la Fondation s’est engagée à attribuer 50 % des lots de sous-traitance du centre à des entreprises appartenant à des minorités, des femmes ou des vétérans, avec 35 % des travailleurs vivant sur les côtés sud et ouest. En mars, la Fondation a créé un « Consortium We Can Build It » pour impliquer davantage de résidents locaux dans les métiers de la construction et a engagé 850 000 $ pour former 400 nouveaux apprentis des quartiers sud et ouest.

La Fondation a également remis jusqu’à 3,5 millions de dollars à la Ville pour couvrir les coûts de construction du terrain de gazon artificiel multifonctionnel situé à proximité.

« Cela pourrait signifier une transformation de la communauté, et cette transformation signifiera soit un développement équitable, soit un déplacement », a déclaré Romeo.