La fusillade a été suivie de manifestations et de pillages au Brooklyn Center et à proximité de Minneapolis.

Wright, qui avait été arrêté pour avoir des plaques d’immatriculation périmées et un assainisseur d’air suspendu à son rétroviseur, a été arrêté sur la base de mandats en suspens pour ne pas avoir comparu devant le tribunal dans une affaire pénale où il a été accusé de porter une arme à feu sans permis et d’avoir fui la police en juin.

« Et nous continuerons à travailler avec tous les Américains impartiaux pour faire face aux inégalités historiques et provoquer des changements à l’échelle nationale qui se font attendre depuis si longtemps. »

L’ancien président Barack Obama a déclaré que son et Michelle Obama «le cœur est lourd» sur t La fusillade mortelle d’un flic du Minnesota de Daunte Wright , et a fait valoir que la dernière mort d’un homme noir aux mains de la police souligne la nécessité de «réinventer la police» aux États-Unis.

La mort de Floyd a déclenché une vague nationale de protestations et d’appels à une réforme de la police.

Obama a noté la coïncidence de la mort de Wright et du procès de Chauvin dans sa déclaration, qui a qualifié la mort de Floyd de « meurtre » malgré qu’aucun verdict du jury n’ait encore été rendu dans l’affaire.

«Le fait que cela puisse arriver alors même que la ville de Minneapolis passe par le procès de Derek Chauvin et revit le meurtre déchirant de George Floyd indique non seulement à quel point il est important de mener une enquête complète et transparente, mais aussi à quel point Nous devons absolument réinventer les services de police et la sécurité publique dans ce pays », a déclaré Obama.

Les familles de Floyd et de Wright, ainsi que leur avocat des droits civiques Ben Crump, doivent tenir une conférence de presse à 13 h HE à Minneapolis mardi.

Crump a déclaré dans un communiqué: « Daunte Wright est encore un autre jeune homme noir tué aux mains de ceux qui ont juré de nous protéger et de nous servir tous – pas seulement les plus blancs d’entre nous. »

« Alors que Minneapolis et le reste du pays continuent de faire face au meurtre tragique de George Floyd, nous devons maintenant également pleurer la perte de ce jeune homme et père. Ce niveau de force meurtrière était tout à fait évitable et inhumain », a déclaré Crump.