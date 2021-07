Obama lance un partenariat avec NBA Africa, les réseaux sociaux traînent en longueur (VIDEO)

Obama contribuera à faire progresser les efforts de responsabilité sociale de la ligue à travers le continent, ce qui comprend la gestion de programmes dédiés à l’égalité des sexes ainsi qu’à l’inclusion économique.

« La NBA a toujours été un excellent ambassadeur des États-Unis – en utilisant le jeu pour créer des liens plus profonds à travers le monde, et en Afrique, le basket-ball a le pouvoir de promouvoir les opportunités, le bien-être, l’égalité et l’autonomisation à travers le continent », dit Obama.

« En investissant dans les communautés, en promouvant l’égalité des sexes et en cultivant l’amour du basket-ball, je pense que NBA Africa peut faire la différence pour tant de jeunes africains.

Aujourd’hui @Barack Obama rejoint NBA Africa en tant que partenaire stratégique. https://t.co/qD5nxSZsbPpic.twitter.com/zkfFXlxwej – NBA Afrique (@NBA_Africa) 27 juillet 2021

Obama a également déclaré qu’il avait toujours cru que le basket-ball était « plus qu’un jeu », et cette chose qu’il a toujours aimée à ce sujet « est le fait qu’il rassemble les gens et responsabilise les jeunes partout ».

Dans une longue vidéo de trois minutes qui montrait de vieilles photos de lui alors qu’il était un jeune amateur de cerceaux, le descendant de 59 ans a expliqué qu’il avait reçu son premier ballon de basket en cadeau de son père âgé de 10 ans.

Comme beaucoup d’autres jeunes, a-t-il révélé, Obama rêvait d’atteindre la NBA. Et bien qu’il n’ait jamais eu le talent de jouer au plus haut niveau, le basket-ball a quand même « façonné » sa vie.

En détenant une participation minoritaire dans l’entreprise, il a l’intention de l’utiliser pour financer ses programmes de jeunesse et de leadership de la Fondation Obama en Afrique.

Avant même son implication, NBA Africa avait déjà lancé une série d’initiatives de responsabilité sociale pour sensibiliser à la violence sexiste, défendre l’éducation des filles sur le continent et améliorer la vie des jeunes africains et de leurs familles.

Le commissaire de la NBA, Adam Silver, a déclaré que la ligue était « honoré » qu’Obama se joigne à la cause dans leurs efforts « faire grandir le basket » dans cette partie du monde.

Cependant, tout le monde ne partageait pas un tel enthousiasme.

Les détracteurs n’ont pas tardé à rappeler à Obama les accusations selon lesquelles il « la richesse noire détruite » et l’économie américaine au cours de ses deux mandats de 2008 à 2016.

Utiliser le gars qui a détruit une nation africaine pendant 10 ans, ce qui a permis aux marchés d’esclaves d’être un partenaire stratégique, n’est pas une bonne idée. – L’acolyte de Samus Aran (@DHheathen999) 28 juillet 2021

N’est-il pas la personne qui a arrêté une grève de la NBA ? – James Stover (@James_R_Stover) 28 juillet 2021

« [To] utiliser le gars qui a détruit une nation africaine pendant 10 ans [which] fait que les marchés d’esclaves soient un partenaire stratégique n’est pas une bonne idée », il a également été souligné, comme l’a demandé une autre partie, « N’est-il pas la personne qui a arrêté une grève de la NBA ? d’une fureur en 2020.

Menacant d’abandonner les éliminatoires de cette année-là en raison de la fusillade de la police contre Jacob Blake, des joueurs noirs tels que LeBron James et Chris Paul ne seraient retournés devant les tribunaux qu’après un appel téléphonique d’Obama.