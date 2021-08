Obama ignore la pandémie et prévoit une fête d’anniversaire remplie de célébrités avec des centaines – RT USA News

Malgré les inquiétudes des responsables de la santé concernant une résurgence de Covid-19 entraînée par la variante Delta, l’ancien président Barack Obama organisera sa fête du 60e anniversaire avec des centaines de personnes présentes.

Obama lui-même a été l’une des nombreuses personnalités publiques avertissant les gens que Covid-19 est « plus contagieux » maintenant grâce à la variante Delta, qui, selon les responsables de la santé, est à l’origine d’une augmentation des cas dans de nombreux États.

COVID-19 est devenu plus contagieux, il est donc plus important que jamais de se faire vacciner. Les vaccins sont sûrs et constituent le meilleur moyen de vous protéger et de protéger vos proches. Allez sur https://t.co/k4jKpQaGhW pour en trouver un près de chez vous. – Barack Obama (@BarackObama) 26 juillet 2021

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont mis à jour leurs directives sur les masques, déclarant que même les Américains vaccinés devraient se masquer dans les zones où le nombre de cas augmente. Plusieurs comtés ont rétabli les mandats et recommandations de masques, notamment Las Vegas et Los Angeles.

Martha’s Vineyard, Massachusetts, où se tiendra le 60e d’Obama, n’est pas directement dans ce que le CDC reconnaît comme une zone à haut risque (il est classé comme un risque «modéré»), mais à proximité de Provincetown a vu une légère augmentation des cas et est devenu le centre de une étude qui aurait été à l’origine du récent revirement du CDC sur les masques.

Les nouveaux cas examinés dans l’étude provenaient de « événements d’été et rassemblements publics ». Les responsables de la santé ont également averti qu’ils craignaient que la variante Delta puisse toujours être propagée par des personnes vaccinées.

Selon un rapport de The Hill, la fête d’Obama se tiendra à l’extérieur et les invités devront avoir un test Covid-19 négatif ou une preuve de vaccination, mais on ne sait pas à quel point ces choses seront vérifiées car de nombreuses célébrités seront présents – et voyagera sans aucun doute de tout le pays pour s’y rendre.





Le récent festival de musique Lollapalooza à Chicago, dans l’Illinois, était un autre grand rassemblement en plein air, bien qu’il ait réuni des milliers de personnes et de nombreuses célébrités, mais les images de l’événement ont causé une inquiétude et une confusion immédiates, car peu portaient des masques sur le lieu et tous étaient emballés assez serré.

Pour aggraver les choses, le maire de Chicago, Lori Lightfoot, avait averti quelques jours auparavant que de nouveaux mandats et restrictions de masques pourraient arriver si le nombre de cas quotidiens de Covid-19 dépassait régulièrement 200, ce que de nombreux critiques avaient prédit sur la base de l’événement – ​​où même le maire elle-même a été vu en évitant de se masquer.

Les plans d’Obama pour sa célébration ont provoqué une confusion et une indignation similaires.

Préparez-vous pour un chèque bleu à chaud sur la façon dont ce rassemblement « améliorera la santé publique » malgré la variante Delta parce qu’Obama est à l’abri des critiques https://t.co/mlCxEDjqmf – Buck Sexton (@BuckSexton) 2 août 2021

Pourquoi Obama organise-t-il une fête sans masque pour son 60e anniversaire à Martha’s Vineyard et transporte-t-il 475 invités célèbres dans des avions privés ? – Paul A. Szypula (@Bubblebathgirl) 2 août 2021

« La fête d’Obama – qui a eu lieu après une épidémie à proximité de Delta à Provincetown, alors que des millions de personnes sont confrontées à des expulsions après qu’Obama a présidé une crise de verrouillage massive – sonne bien! » a tweeté le journaliste Glenn Greenwald.

La fête d’Obama – qui a eu lieu après une épidémie de Delta à Provincetown, alors que des millions de personnes sont confrontées à des expulsions après qu’Obama a présidé une crise de verrouillage massive – sonne bien ! 🤑 🍾Intéressant comment chaque grand politicien américain trouve une vaste richesse oligarchique après avoir quitté ses fonctions.💰 pic.twitter.com/FAhP3HjEz7 – Glenn Greenwald (@ggreenwald) 1er août 2021

D’autres ont également évoqué le contraste entre le parti fantaisiste et l’expiration du moratoire sur les expulsions à l’ère de la pandémie contre lequel de nombreux démocrates ont prétendu lutter.

Le moratoire sur les expulsions expire alors que 500 personnes feront la fête au château de 12 millions de dollars en bord de mer du président qui a présidé à une crise de verrouillage alors que ses donateurs de Wall Street ont profité de jeter des millions de personnes hors de leurs maisons. https://t.co/7zZfO6cFFR – David Sirota (@davidsirota) 1er août 2021

Environ 700 personnes assisteraient à l’anniversaire d’Obama (475 invités, plus 200 employés), dont Oprah Winfrey et George Clooney, selon des sources citées par The Hill. Le groupe Pearl Jam se produira également.

Francis Collins, directeur des National Institutes of Health, a mis en garde CNN dimanche contre les dangers de la tenue de grands rassemblements.

« Si vous parlez d’une petite fête comme celle que je pourrais avoir chez moi pour six ou huit personnes qui sont toutes complètement vaccinées, je ne pense pas, à ce stade, que nous ayons besoin de mettre des masques pour être côte à côte, « il a dit. « Mais s’il y avait 100 personnes, et, bien sûr, comment allez-vous vraiment être sûr du statut vaccinal des gens ? »

Un porte-parole de la Maison Blanche, cependant, n’a exprimé aucune inquiétude au sujet du rassemblement d’Obama dans une déclaration sur l’événement à Axios.

« Bien que le président Biden ne puisse pas assister à ce week-end, il a hâte de retrouver bientôt l’ancien président Obama et de l’accueillir comme il se doit dans le club des plus de soixante ans », a-t-il ajouté. a déclaré le porte-parole.

