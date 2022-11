Obama fera campagne pour Warnock le 1er décembre avant le second tour de Ga.

ATLANTA (AP) – L’ancien président Barack Obama, reprenant son blitz sur le champ de bataille avant les élections de mi-mandat, fera à nouveau campagne pour le sénateur Raphael Warnock alors que le démocrate géorgien tente de résister à un défi de taille du républicain Herschel Walker avant leur second tour le 6 décembre.

Le voyage de retour d’Obama en Géorgie est prévu pour le 1er décembre, la veille du dernier jour du vote anticipé en personne qui s’est avéré essentiel pour les démocrates ces dernières années, y compris la victoire de Warnock aux élections spéciales il y a près de deux ans. Obama est apparu pour la première fois avec Warnock fin octobre pendant la période de vote anticipé des élections générales.

Warnock a mené Walker par environ 36 000 voix aux élections générales, mais n’a pas obtenu la majorité, déclenchant un second tour en vertu de la loi géorgienne.

Obama est le seul démocrate national important à faire campagne en personne pour Warnock, qui a passé une grande partie de sa candidature à la réélection à viser des électeurs indépendants et même des républicains modérés, en plus des principaux partisans des démocrates. Les républicains, à leur tour, ont cherché à encadrer davantage la course comme un référendum national sur les deux partis, liant Warnock au président Joe Biden et à une inflation générationnellement élevée.

Les démocrates ont réussi à défendre leur majorité au Sénat, obtenant déjà 50 sièges – ainsi que le vote décisif du vice-président Kamala Harris – et réussissant à limiter les républicains à une majorité élimée à la Chambre. Mais la Géorgie reste un siège clé car un 51e sénateur donnerait aux démocrates une majorité absolue, y compris dans les commissions du Sénat, tout en donnant au caucus une assurance contre les défections.

Warnock et d’autres démocrates du pays ont considéré Obama comme bien placé pour porter la bannière du parti car il reste extrêmement populaire parmi la base démocrate et est toujours bien considéré parmi les indépendants.

Essayant de capitaliser sur cette position avant les élections générales, Obama a pris en charge le cadrage du GOP du choix à mi-mandat des électeurs, arguant que les républicains n’offraient aucune solution réelle à l’inflation que l’ancien président a souligné comme étant un phénomène mondial, pas quelque chose que Biden et les démocrates en Washington a créé. Obama a également qualifié les républicains de menace pour la démocratie, soulignant le soutien continu de nombreux dirigeants du GOP à l’ancien président Donald Trump et ses fausses affirmations selon lesquelles les élections de 2020 étaient frauduleuses.

En Géorgie en particulier, Obama a martelé Walker, un athlète célèbre devenu politicien, comme terriblement mal préparé pour le Sénat, un argument que Warnock appuie à la fois dans ses discours de campagne et dans la publicité payante.

Walker a accueilli un défilé de personnalités républicaines nationales, y compris plusieurs visites de Sens. Rick Scott de Floride, président de campagne du GOP au Sénat, et Lindsey Graham de Caroline du Sud. Mais il n’est pas apparu avec Trump, malgré leur amitié de longue date et l’ancien président encourageant Walker à se présenter puis l’approuvant.

La plupart des votes en personne anticipés pour le second tour devraient avoir lieu du 28 novembre au 2 décembre, la semaine précédant le jour du scrutin. Certains comtés prévoient d’ouvrir des sites de vote anticipé dès mardi, mais de nombreux comtés ont déclaré qu’ils ne pourraient pas y parvenir dans les jours précédant Thanksgiving. La semaine dernière, un juge d’État a accédé à la demande des démocrates d’autoriser le vote anticipé le samedi après Thanksgiving, bien que les responsables de l’État aient fait appel. On ne sait pas combien de bureaux électoraux locaux seraient en mesure de se mobiliser pour lever les premiers sites le week-end férié, même s’ils sont autorisés à le faire.

Darlene Superville, journaliste à l’Associated Press, a contribué depuis Washington.

Bill Barrow, l’Associated Press