Obama exhorte les démocrates de Géorgie à pousser la participation à Warnock

ATLANTA (AP) – L’ancien président Barack Obama et le sénateur Raphael Warnock ont ​​exhorté jeudi les électeurs démocrates à continuer à prendre une longueur d’avance apparente lors du vote anticipé lors du second tour du Sénat de Géorgie contre le républicain Herschel Walker, avant le dernier jour de vote en personne de vendredi. et le jour des élections de mardi.

“S’ils ne se sont pas fatigués, vous ne pouvez pas vous fatiguer”, a déclaré Obama à une foule rassemblée dans un ancien atelier de réparation de chemin de fer caverneux à l’est du centre-ville d’Atlanta.

Les électeurs ont déjà déposé plus de 1,4 million de bulletins de vote dans le cadre d’une campagne tous azimuts des démocrates pour accumuler autant de votes que possible, tandis que les républicains, en particulier Walker, ont adopté une approche moins agressive qui pourrait laisser le candidat du GOP fortement dépendant du ruissellement. Participation le jour du scrutin.

“Nous devons continuer à nous présenter”, a déclaré Warnock à la foule lors de son plus grand événement du blitz de quatre semaines. « Nous devons continuer à voter. Nous ne pouvons pas lâcher prise ne serait-ce qu’un instant. Nous devons garder le pied sur l’accélérateur jusqu’à la victoire.

Obama et Warnock ont ​​​​tous deux critiqué Walker, faisant partie des attaques démocrates selon lesquelles Walker est sans réserve et menteur.

“Je crois en mon âme que la Géorgie sait que la Géorgie est meilleure que Herschel Walker”, a déclaré Warnock.

Obama a raconté une histoire sur la façon dont Walker a affirmé une fois qu’il avait laissé Obama le battre au basket, mais a admis plus tard qu’il n’avait jamais rencontré le démocrate.

“Lorsque vous servez encore et encore des mensonges éhontés, cela en dit long sur le genre de personne que vous êtes et sur le genre de leader que vous seriez si vous étiez élu au Sénat des États-Unis”, a déclaré Obama.

Les électeurs géorgiens ont déposé plus de 1,4 million de bulletins de vote.

Warnock a voté dimanche après un rassemblement religieux qui a fait appel aux traditions des droits civiques de l’église noire du sud, y compris l’église baptiste Ebenezer, où Warnock occupe la chaire autrefois tenue par le révérend Martin Luther King Jr. Walker, quant à lui, devrait voter le jour des élections du second tour, comme il l’a fait en novembre pour les mi-mandats.

Warnock a mené Walker par environ 37 000 voix sur près de 4 millions de voix aux élections générales, mais n’a pas atteint la majorité requise par la loi géorgienne.

Les données sur les votes anticipés à l’échelle de l’État, y compris certains week-ends et jours de semaine de Thanksgiving dans certains comtés, montrent une participation globale plus élevée dans les comtés et les districts du Congrès les plus fortement démocrates. Pourtant, les deux partis trouvent des données à vanter alors qu’ils jockey pour tout avantage dans le concours final du cycle électoral de mi-mandat de 2022, et les deux campagnes conviennent généralement que Warnock sera en tête parmi les premiers électeurs, comme il l’a fait au premier tour, tandis que Walker sera avoir l’avantage lors des scrutins du jour du scrutin, comme il l’a fait en novembre. Les marges respectives détermineront le gagnant éventuel.

TargetSmart, une société de données démocrate, a analysé l’identité des plus de 830 000 électeurs qui avaient voté à la fin de mardi et a conclu que les démocrates ont augmenté leur avantage de 14 points de pourcentage par rapport à ce qu’il était avec six jours avant le nov. 8 élections. Cette analyse n’incluait pas les plus de 240 000 bulletins de vote supplémentaires déposés mercredi.

Le directeur de campagne de Walker, Scott Paradise, a repoussé les notions de domination des démocrates. Il a fait valoir que leur avantage ne venait que du fait que ce sont les comtés fortement démocrates de la région métropolitaine qui ont organisé le vote anticipé le week-end, tandis que davantage de régions républicaines ont attendu la fenêtre de vote anticipé obligatoire à l’échelle de l’État qui a commencé lundi. Les républicains avaient poursuivi, en vain, devant un tribunal d’État pour tenter de bloquer le vote anticipé de samedi pour le second tour.

Paradise a déclaré qu’une analyse de la campagne de Walker a révélé que neuf des 10 comtés avec le taux de participation le plus élevé lundi étaient des comtés que Walker avait remportés en novembre avec un total de 70% des voix. Il a ajouté que parmi les comtés les plus peuplés de l’État – ceux qui comptent plus de 100 000 électeurs inscrits – ce sont deux bastions républicains, Hall et Forsyth, qui ont affiché les pourcentages de participation les plus élevés lundi. Paradise a déclaré que ces tendances reflètent un grand enthousiasme chez les républicains.

Pourtant, les républicains ont du rattrapage à faire.

Selon les données de vote de l’État compilées par Ryan Anderson, un analyste indépendant à Atlanta, quatre des cinq districts du Congrès détenus par les démocrates de l’État avaient déjà connu une participation anticipée jusqu’à mardi d’au moins 43% du total des votes anticipés pour les élections de novembre, lorsque chaque Le comté de Géorgie a eu au moins 17 jours de vote anticipé en personne. Un seul des neuf districts du Congrès tenus par les républicains de Géorgie avait éclipsé cette barre des 43 %.

Warnock a remporté le siège pour la première fois dans le cadre du second tour du Sénat le 5 janvier 2021, lorsque lui et Jon Ossoff ont prévalu sur les titulaires républicains pour donner aux démocrates un contrôle étroit du Sénat pour le début du mandat du président Joe Biden.

“C’est arrivé à cause de vous, Georgia, et maintenant nous avons besoin que vous le fassiez à nouveau”, a déclaré Obama.

Warnock brigue maintenant un mandat complet de six ans. Cette fois, le contrôle du Sénat n’est pas en jeu : les démocrates ont déjà obtenu 50 sièges et ont le vote décisif du vice-président Kamala Harris. Cela met la pression sur les campagnes de Warnock et de Walker pour convaincre les électeurs géorgiens que cela vaut la peine de voter pour un deuxième scrutin, même si les enjeux nationaux ne sont pas aussi élevés.

Obama a cependant plaidé au nom de Warnock lui-même, affirmant que “51 valent mieux que 50 car cela signifie que le sénateur Warnock continuera de vous représenter à Washington”.

Warnock a obtenu environ 70% de ses votes globaux au premier tour grâce au vote par anticipation; pour Walker, il était d’environ 58 %. Cela s’est traduit par un avantage de plus de 256 000 votes pour Warnock. Walker a répondu avec un avantage de plus de 200 000 le jour du scrutin.

La campagne du sénateur, les comités du Parti démocrate et les comités d’action politique alignés ont adapté leurs efforts de participation électorale au vote anticipé. Les républicains ont répliqué avec leur propre poussée de grande envergure, y compris une poussée par publipostage d’un super comité d’action politique mettant en vedette le gouverneur Brian Kemp, qui a obtenu 200 000 voix de plus que Walker pour remporter confortablement un deuxième mandat.

Pourtant, les républicains luttent contre certains récits internes du parti, y compris de l’ancien président Donald Trump, qui remettent en question certains votes par anticipation, en particulier les bulletins de vote par correspondance, poussant certains républicains vers un scrutin le jour du scrutin. Pas plus tard que mardi, Trump a déclaré sur les réseaux sociaux que « VOUS NE POUVEZ JAMAIS AVOIR D’ÉLECTIONS ÉQUITABLES ET GRATUITES AVEC DES BULLETINS DE VOTE PAR LA POSTE – JAMAIS, JAMAIS JAMAIS. NE VA PAS ET NE PEUT PAS ARRIVER !!!”

Walker lui-même ne mentionne pas du tout le vote anticipé en personne ou les bulletins de vote par correspondance, car il exhorte ses partisans à voter.

Jeff Amy et Bill Barrow, Associated Press