Obama était un « idiot » pour l’État profond – frère — RT World News

L’ancien président a dû sa carrière aux Clinton et à d’autres hommes de pouvoir, et n’a pas osé s’opposer à eux, a affirmé son demi-frère.

Barack Obama a courtisé « l’État profond » lors de son accession au pouvoir, et une fois au pouvoir, il était impuissant à désobéir à leurs ordres, a déclaré le demi-frère de l’ancien président américain à l’animateur de Going Underground, Afshin Rattansi. Dans une interview diffusée lundi, Malik Obama a déclaré à Rattansi qu’avant d’entrer dans les couloirs du pouvoir, Barack Obama « C’était une personne vraiment humble et vraiment gentille. » Cependant, « Pour être président des États-Unis, il devait avoir le soutien de certaines personnes comme les Clinton » et « le [George] Les gens de Soros… ceux qui contrôlent vraiment tout là-bas. Garder leur soutien, ainsi que celui de l’État profond, était crucial pour Barack Obama, et Malik a suggéré que son demi-frère n’aurait pas osé s’opposer au coup d’État de 2014 en Ukraine ou à l’opération de changement de régime de 2011 contre Mouammar Kadhafi en Libye. .

« Il aurait perdu son soutien » » dit Malik. « Il ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui, parce que ce sont ces gens qui l’ont soutenu et il a dû jouer avec eux. »

« C’est pourquoi j’aime le président Trump » il a continué, « parce qu’il fait les choses à sa manière. Il a contacté la Corée du Nord et y a rencontré le dirigeant. [Obama] aurait pu faire cela pour Mouammar Kadhafi. Je pense qu’il est juste… c’est un idiot.















Le terme « État profond » fait référence aux bureaucrates gouvernementaux non élus et souvent inconnus qui dirigent la politique gouvernementale, en particulier les dirigeants des agences de renseignement et de l’armée.

Malik Obama a le même père que l’ex-président et s’est rendu à plusieurs reprises à la Maison Blanche lors du premier mandat de son frère. Cependant, il a affirmé plus tard que Barack était « froid et impitoyable » et l’a fustigé pour avoir abandonné sa famille kenyane. Depuis, il a fait une série d’affirmations bizarres sur l’ancien président, annonçant apparemment l’année dernière que Barack Obama était « définitivement gay » et alléguant en 2017 qu’il était né au Kenya.

Malik Obama est un fervent partisan de l’ancien président Donald Trump, qui, avant de se présenter aux élections en 2016, a défié Barack Obama de produire son acte de naissance en raison de doutes sur sa naissance aux États-Unis. Trump a ensuite abandonné le différend et a admis qu’Obama était né aux États-Unis.

Au cours de l’entretien complet avec Rattansi, Malik Obama a évoqué l’état actuel de sa relation avec son frère et le rôle présumé de Barack pour forcer le président Joe Biden à mettre fin à sa campagne de réélection.