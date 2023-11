Obama et des experts en technologie s’attaquent aux méfaits de l’IA pour les communautés marginalisées

CHICAGO — Il faut faire davantage pour réduire le potentiel de préjudice de l’IA ou la marginalisation accrue des personnes de couleur, a averti la semaine dernière un groupe d’experts évaluant la portée toujours croissante de l’IA.

L’avertissement est venu lors d’une table ronde ici au Forum sur la démocratie de la Fondation Obama, un événement annuel permettant aux leaders d’opinion d’échanger des idées sur la manière de créer une société plus équitable. Le forum de cette année était axé sur les avancées et les défis de l’IA.

Lors d’un panel intitulé « Peser l’IA et le progrès humain », Alondra Nelson, professeur de sciences sociales à l’Institute for Advanced Study, a déclaré que les outils d’IA peuvent être incorrects et même perpétuer la discrimination.

“Il existe déjà des preuves que les outils discriminent parfois et amplifient et exacerbent les préjugés dans la vie – de gros problèmes contre lesquels nous essayons déjà de lutter dans la société”, a déclaré Nelson.

Un 2021 papier publié par des chercheurs d’IA a révélé comment de grands modèles linguistiques peuvent renforcer le racisme et d’autres formes d’oppression. Les personnes en position privilégiée ont tendance à être surreprésentées dans les données de formation pour les modèles linguistiques, qui intègrent des préjugés codés comme le racisme, la misogynie et le capacitisme.

En outre, l’année dernière, plusieurs personnes noires ont déclaré avoir été identifiées à tort par la technologie de reconnaissance faciale, basée sur l’IA, ce qui a conduit à une criminalisation injuste. En Géorgie, Randall Reid, 28 ans, a déclaré avoir été arrêté et emprisonné à tort en 2022 après que les autorités de Louisiane ont utilisé la technologie de reconnaissance faciale pour obtenir un mandat d’arrêt le liant à trois hommes impliqués dans un vol. Des différences physiques notables, notamment un grain de beauté sur son visage, ont incité un shérif de la paroisse de Jefferson à annuler le mandat.

Porcha Woodruff a poursuivi la ville de Détroit pour fausse arrestation en février. Son procès accuse les autorités d’avoir utilisé une reconnaissance faciale peu fiable dans une série de photos la liant à un détournement de voiture et à un vol. Woodruff, qui était alors enceinte de huit mois, a été inculpée et libérée moyennant une caution personnelle de 100 000 $. L’affaire a ensuite été abandonnée pour « insuffisance de preuves », selon le procès.

Dans les sondages, les Noirs ont déjà exprimé leur scepticisme quant à cette technologie. En avril, le Pew Research Center trouvé que 20 % des adultes noirs qui considèrent les préjugés raciaux et le traitement injuste lors de l’embauche comme un problème ont déclaré qu’ils pensaient que l’IA aggraverait la situation, contre environ 1 adulte blanc, asiatique et latino sur 10.

L’ancien président Barack Obama, dans le discours d’ouverture du forum, s’est dit encouragé par le décret récemment signé par l’administration Biden sur l’IA, qui a établi une large surveillance fédérale et des investissements dans la technologie et sur lequel Obama a fourni des conseils, mais a reconnu qu’« il existe certains les grands risques qui y sont associés.

Au cours du panel, Hany Farid, professeur à l’Université de Californie à Berkeley, a déclaré que l’IA prédictive en matière d’embauche, dans le système judiciaire pénal et même dans le secteur bancaire peut parfois perpétuer les préjugés humains.

“Cette IA prédictive est basée sur des données historiques”, a déclaré Farid. « Donc, si vos données historiques sont biaisées, ce qui est le cas – contre les personnes de couleur, contre les femmes, contre la communauté LGBTQ – eh bien, devinez quoi ? Votre IA va être biaisée. Ainsi, lorsque nous promouvons ces systèmes sans les comprendre pleinement, nous ne faisons que répéter l’histoire.

Au cours des deux dernières années, Nelson a travaillé au sein de la Maison Blanche Bureau de la politique scientifique et technologique, en se concentrant sur l’innovation équitable de l’IA pour inclure de nombreuses personnes et voix, a-t-elle déclaré. Sous l’administration Biden, son équipe a développé un Plan pour une déclaration des droits de l’IAun guide pour protéger les personnes contre les menaces des systèmes automatisés et comprend des informations de journalistes, de décideurs politiques, de chercheurs et d’autres experts.

De plus en plus de discussions ont lieu sur l’IA dans le monde, a déclaré Nelson, ce qui « est vraiment important », et elle espère que la société saisira cette opportunité.

“Même si vous n’êtes pas un expert en mathématiques, vous pouvez avoir une opinion sur cet outil très puissant qui va accomplir une transformation sociale assez importante”, a déclaré Nelson. “Nous avons des choix à faire en tant que société sur ce à quoi nous voulons que notre avenir ressemble et comment nous voulons que ces outils soient utilisés dans cet avenir – et il incombera vraiment à nous tous et à vous tous de le faire. travail.”

