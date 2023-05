Obama et Colbert font désormais partie des 500 Américains interdits de Russie

L’ancien président Barack Obama et l’animateur de « Late Show » Stephen Colbert font partie des 500 Américains interdits d’entrée en Russie par une nouvelle série de sanctions.

Sur la liste figurent également la recrue républicaine Sens. Katie Britt de l’Alabama, Eric Schmitt du Missouri et JD Vance de l’Ohio, ainsi que les anciens ambassadeurs en Russie John Tefft et Jon Hunstman.

Les sanctions visent la « russophobie », l’armement ukrainien et ceux « directement impliqués dans la persécution des dissidents à la suite de la soi-disant » tempête du Capitole « ».

En réponse à une nouvelle série de sanctions américaines, la Russie a annoncé vendredi qu’elle interdisait à 500 Américains d’entrer dans le pays, dont l’ancien président Barack Obama et le comédien Stephen Colbert.

La liste publiée par le ministère des Affaires étrangères ne précise pas les plaintes contre chaque individu. Mais le ministère a déclaré que les délits comprenaient la propagation de la russophobie, la fourniture d’armes à l’Ukraine et des responsables « qui sont directement impliqués dans la persécution des dissidents à la suite de la soi-disant » tempête du Capitole « ».

L’interdiction comprend 45 membres de la Chambre des États-Unis, Sens. JD Vance, Katie Britt et Eric Schmitt, et les anciens ambassadeurs en Russie John Tefft et Jon Huntsman.

Le ministère a déclaré qu’il avait également rejeté une demande américaine d’accès consulaire à Evan Gershkovich, le journaliste du Wall Street Journal qui a été arrêté fin mars et accusé d’espionnage. Le ministère a déclaré que c’était en réponse au refus des États-Unis de délivrer des visas aux journalistes russes qui souhaitaient couvrir la visite du ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov aux Nations Unies le mois dernier.

Les dernières sanctions visant la Russie incluent des restrictions plus strictes sur les personnes et les entreprises déjà sanctionnées impliquées dans l’effort de guerre. Les sanctions financières ont été principalement axées sur les fraudeurs des sanctions liées à l’achat de technologies pour le Kremlin.