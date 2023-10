Obama et Clinton sont maman du conflit Israël/Hamas – Twitchy

Il semble que tout le monde ait une vision de ce qui se passe au Moyen-Orient, qu’il s’agisse de positions réfléchies donnant une vision raisonnée des événements à mesure qu’ils se déroulent ou qu’il s’agisse du genre de cinglé déjanté dont Sam J. a parlé plus tôt dans la journée. Mais il semble que tout le monde a eu une prise ou une autre ces derniers jours… à quelques exceptions flagrantes, comme les anciens présidents Bill Clinton et Barrack Obama.

Les anciens présidents Clinton et Obama restent silencieux alors qu’Israël se défend contre le Hamas https://t.co/vNJ6uFk1nn – Fox Nouvelles (@FoxNews) 9 octobre 2023

Maintenant, vous pensez peut-être : « Ils ne sont pas président, qu’importe ? » mais tous deux sont des dirigeants éminents de leur parti ayant de longs liens avec le gouvernement israélien depuis leur mandat et ayant personnellement met À de nombreuses reprises, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu aurait pu penser qu’il aurait des idées dans un sens ou dans un autre. Après tout, avant Obama, il a eu le temps de tweeter un tweet de « pensées et prières » pour le décès de la légende des Bears de Chicago, Dick Butkus, après sa mort il y a trois jours.

À Chicago, Dick Butkus était footballeur. Je pense à sa famille aujourd’hui et à tous les fans des Bears qui ont adoré regarder l’un des meilleurs joueurs de tous les temps. https://t.co/XR5ZA2CtLU – Barack Obama (@BarackObama) 6 octobre 2023

Et Clinton a récemment pris le temps, malgré son emploi du temps chargé, de souhaiter un joyeux anniversaire à l’ancien président Jimmy Carter, ainsi que de laisser tomber une note encourageant les gens à regarder Joe Biden prononcer un discours sur « l’extrémisme qui menace le caractère de notre nation ». Nous savons tous de qui il parlait par là, bien sûr.

Hier @POTUS a rappelé avec force que chacun d’entre nous a la responsabilité de défendre la démocratie et contre l’extrémisme qui menace le caractère de notre nation. J’exhorte tous les Américains à regarder son discours : https://t.co/4ss0unWG1n – Bill Clinton (@BillClinton) 29 septembre 2023

C’est toujours amusant quand Bill Clinton commence à donner une conférence sur le caractère, en passant.

Mais comme nous le voyons, les deux hommes sont assez actifs sur Twitter et continuent de s’impliquer dans le cycle de l’actualité politique bien qu’ils ne soient plus en fonction. George W. Bush ne semble pas avoir son propre compte Twitter, mais le Centre présidentiel George W. Bush a trouvé le temps de tweeter son soutien sans équivoque à Israël et à son peuple en cette période de crise.

L’Institut George W. Bush condamne fermement les odieuses attaques terroristes contre Israël qui ont coûté la vie à de nombreux civils innocents. Nous exhortons les États-Unis et leurs alliés à se tenir sans équivoque aux côtés d’Israël, de son gouvernement et de son peuple, et à soutenir le droit d’Israël à se défendre… – Le Centre présidentiel George W. Bush (@TheBushCenter) 7 octobre 2023

Si, en tant qu’ancien président, vous souhaitez garder le silence sur les questions politiques à la fin de votre mandat, c’est très bien, mais lorsque vous choisissez de vous impliquer dans le plaidoyer politique en tant que simple citoyen, il convient de noter les sujets qui semblent vous intéresser. évitez de discuter de ceux dont vous discutez. Peut-être que Barack Obama est trop occupé à naviguer quelque part sur un yacht pour publier une déclaration, et peut-être que Bill Clinton est trop occupé à faire… le genre de choses que fait Bill Clinton.

Ils n’ont peut-être tout simplement pas encore remarqué que quelque chose se passe.

