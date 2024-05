Obama est un invité surprise parmi les alliés au dîner d’État de Biden pour le Kenya

L’ancien président Bill Clinton et Hillary Clinton, candidate démocrate à l’élection présidentielle de 2016 et ancienne secrétaire d’État, sont arrivés ce printemps pour leur deuxième dîner d’État – le dernier, pour le Japon, a eu lieu il y a un peu plus d’un mois. M. Biden compte sur M. Clinton et M. Obama pour leur soutien, leurs conseils et leurs capacités de collecte de fonds : un événement que les trois ont organisé à New York en mars a permis de récolter 25 millions de dollars.