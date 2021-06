Obama dit que Biden « termine sa présidence » après que l’attaché de presse de l’ancien vice-président ait repoussé le « troisième mandat de Barack »

BARACK Obama a affirmé que l’administration du président Joe Biden « terminait » le travail qu’il avait commencé dans une nouvelle interview.

Obama a fait ce commentaire mardi après que Jen Psaki ait repoussé le « troisième mandat d’Obama » dans un échange maladroit à ce sujet avec un journaliste le mois dernier.

Barack Obama a déclaré que Joe Biden « terminait sa présidence » Crédit : AFP

Biden était l’ancien vice-président d’Obama Crédit : Getty – Piscine

S’exprimant sur le podcast « The Ezra Klein Show », Obama a déclaré: « Je pense que ce que nous voyons maintenant, c’est que Joe et l’administration terminent essentiellement le travail. Et je pense que ce sera un test intéressant.

« 90% des personnes qui étaient là dans mon administration, elles continuent et s’appuient sur les politiques dont nous avons parlé. »

Il a cité « la Loi sur les soins abordables, ou notre programme sur le changement climatique, et le Paris [climate accord], et trouver comment améliorer les échelles de mobilité grâce à des choses comme les collèges communautaires. »

Obama a poursuivi : « S’ils réussissent au cours des quatre prochaines années, comme je pense qu’ils le seront, je pense que cela aura un impact.

« Est-ce que cela annule ce genre de politique identitaire qui a fini par dominer Twitter et les médias, et qui s’est infiltrée dans la façon dont les gens pensent de la politique ? Probablement pas complètement.

Biden a précédemment déclaré que Trump avait changé le paysage politique après Obama Crédit : AP

« Joe et l’administration terminent essentiellement le travail », a déclaré Obama Crédit : AFP ou concédants de licence

« Mais à la marge, si vous changez 5 % de l’électorat, cela fait une différence. »

« J’étais à la fois une manifestation des opinions plus progressistes que les jeunes ont apportées à la politique en 2008, 2009, 2010 », a poursuivi Obama.

« Je pense que ma présidence a contribué à solidifier une énorme inclinaison en faveur d’une politique progressiste parmi les jeunes.

« Cela se poursuit maintenant dans la trentaine alors que la génération Y, et même la génération Z, commencent à se marier et à avoir des familles, qui savent que leur identité politique a été façonnée et modifiée de manière assez significative. »

En novembre, Biden a insisté sur le fait que sa présidence n’était « pas un troisième mandat d’Obama ».

« Nous sommes confrontés à un monde totalement différent de celui auquel nous étions confrontés sous l’administration Obama-Biden », a-t-il expliqué à NBC. « Le président Trump a changé le paysage. »

Après que Trump ait décrié à plusieurs reprises les résultats des élections de 2020, les fans de MAGA ont ensuite pris d’assaut le Capitole américain le 6 janvier.

L’émeute à Washington DC a entraîné la mort de cinq personnes, dont le flic de DC Brian Sicknick, avant que le prédécesseur de Biden ne le concède.