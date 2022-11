Obama dit aux électeurs que “bouder et se morfondre” n’est pas une option avant les élections de mi-mandat aux États-Unis

Barack Obama a averti les démocrates samedi que le droit à l’avortement, la sécurité sociale et même la démocratie elle-même étaient en danger si les républicains s’emparaient des majorités au Congrès la semaine prochaine. « Bouder et se morfondre n’est pas une option », a déclaré l’ancien président en Pennsylvanie.

“Mardi, assurons-nous que notre pays ne reculera pas de 50 ans”, a déclaré Obama à des centaines d’électeurs lors d’une journée venteuse à Pittsburgh. “La seule façon de sauver la démocratie, c’est si nous nous battons ensemble pour elle.”

Il a été le premier orateur d’un affrontement entre présidents passés et présents dans l’État du champ de bataille alors que les plus grandes stars de chaque parti travaillaient pour dynamiser les électeurs le dernier week-end de campagne avant le jour des élections mardi.

Obama accompagnait le candidat au Sénat John Fetterman, le lieutenant-gouverneur qui représente la meilleure chance de son parti de renverser un siège détenu par les républicains. Plus tard samedi, ils devaient se présenter à Philadelphie avec le président Joe Biden et Josh Shapiro, le candidat au poste de gouverneur.

Les démocrates sont profondément préoccupés par leurs faibles majorités à la Chambre et au Sénat alors que les électeurs se méfient de la direction de Biden dans un contexte d’inflation galopante, de problèmes de criminalité et de pessimisme généralisé quant à la direction du pays.

L’histoire suggère que les démocrates, en tant que parti au pouvoir, subiront des pertes importantes à mi-mandat.

Course serrée en Pennsylvanie

Le candidat démocrate au Sénat, le lieutenant-gouverneur de Pennsylvanie John Fetterman est vu à gauche et le candidat républicain au Sénat, le Dr Mehmet Oz, à droite sur les photos de 2022. (The Associated Press)

L’ancien président américain Donald Trump terminera la journée en courtisant les électeurs dans le coin sud-ouest de l’État, en faveur du Dr Mehmet Oz, le candidat au Sénat, et de Doug Mastriano, candidat au poste de gouverneur.

L’attention portée à la Pennsylvanie souligne les enjeux en 2022 et au-delà pour l’État swing très disputé.

La course Oz-Fetterman pourrait décider de la majorité au Sénat – et avec elle, du programme de Biden et des nominations judiciaires pour les deux prochaines années. Le concours du gouverneur déterminera l’orientation de la politique de l’État et le contrôle de l’infrastructure électorale de l’État à l’approche du concours présidentiel de 2024.

Shapiro, le procureur général de l’État, est en tête des sondages sur Mastriano, un sénateur de l’État et colonel à la retraite de l’armée qui, selon certains républicains, est trop extrême pour remporter des élections générales dans un État que Biden a remporté de justesse il y a deux ans.

Obama a reconnu que les électeurs étaient anxieux après avoir traversé “des moments difficiles” ces dernières années, citant la pandémie, la hausse de la criminalité et la flambée de l’inflation.

“Les républicains aiment en parler, mais quelle est leur réponse, quelle est leur politique économique ?” a demandé Obama. “Ils veulent vider la sécurité sociale. Ils veulent vider l’assurance-maladie. Ils veulent accorder aux riches et aux grandes entreprises davantage de réductions d’impôts.”

Biden reste discret dans les États du champ de bataille

Le président américain Joe Biden parle des menaces à la démocratie et de la violence politique aux États-Unis lors d’un événement du Comité national démocrate au Columbus Club à Washington, États-Unis, le 2 novembre 2022. (Léa Millis/Reuters)

Obama a été le principal substitut du parti lors du sprint final jusqu’au jour des élections. Biden, quant à lui, a été une présence beaucoup moins visible dans les États du champ de bataille alors que ses chiffres d’approbation diminuent.

Avant d’arriver en Pennsylvanie, le président était en Californie, où il a contrarié certains membres de son parti pour avoir promu des plans de fermeture de centrales à combustibles fossiles en faveur de l’énergie verte. L’industrie des combustibles fossiles est un employeur majeur en Pennsylvanie.

“Il est également désormais moins cher de produire de l’électricité à partir d’énergie éolienne et solaire qu’à partir du charbon et du pétrole”, a déclaré Biden. “Nous allons fermer ces centrales dans toute l’Amérique et avoir de l’énergie éolienne et solaire.”

Le sénateur Joe Manchin, DW.Va. et président de la commission sénatoriale de l’énergie et des ressources naturelles, a déclaré que le président devait des excuses aux travailleurs du charbon de tout le pays.

La Maison Blanche a déclaré que les mots de Biden étaient “déformés pour suggérer un sens qui n’était pas voulu; il le regrette si quiconque entend ces remarques s’en offusquait”.

Le président était samedi dans l’Illinois à tendance démocrate pour faire campagne avec la représentante Lauren Underwood, une députée de la banlieue de Chicago pour deux mandats qui est dans une course serrée.

Dans un discours, Biden a évoqué plusieurs des réalisations de son administration, y compris l’action de réduction de l’inflation, adoptée en août. Il comprend un plafond de 2 000 $ sur les frais médicaux remboursables et un plafond mensuel de 35 $ par ordonnance d’insuline. La nouvelle loi oblige également les entreprises qui augmentent les prix plus rapidement que l’inflation globale à payer une remise à Medicare.

“J’aimerais pouvoir dire que les républicains au Congrès ont aidé à y arriver”, a déclaré Biden à propos de la législation adoptée selon les lignes de parti.

Oz essaie de créer une image modérée

La Maison Blanche craint en privé depuis des semaines que les inquiétudes concernant la santé de Fetterman ne sapent sa candidature. Fetterman se remet toujours d’un accident vasculaire cérébral qu’il a subi en mai.

Malgré ses problèmes de santé persistants, Fetterman s’est insurgé contre Oz et a fustigé l’ancien résident du New Jersey comme un bagagiste ultra-riche qui dira ou fera n’importe quoi pour se faire élire.

“Je serai le 51e vote pour éliminer l’obstruction systématique, pour augmenter le salaire minimum”, a déclaré Fetterman. “S’il vous plaît, renvoyez le Dr Oz dans le New Jersey.”

Oz a travaillé pour créer une image modérée lors des élections générales et a concentré ses attaques sur les positions progressistes de Fetterman sur la justice pénale et la dépénalisation de la drogue. Pourtant, Oz a eu du mal à se connecter avec certains électeurs, y compris les électeurs républicains qui pensent qu’il est trop proche de Trump, trop libéral ou inauthentique.

REGARDER | Trump occupe une place importante dans les élections de mi-mandat en Géorgie :

L’influence imminente de Donald Trump dans les élections de mi-mandat en Géorgie Dans les derniers jours avant les élections américaines de mi-mandat, il est clair que l’influence de l’ancien président américain Donald Trump pèse lourd. En Géorgie, le candidat républicain soutenu par Trump, Herschel Walker, est devenu le point central de l’une des courses les plus critiques des mi-mandats, et pas seulement à cause de son partisan de haut niveau.

Le rassemblement tardif de Trump à Latrobe fait partie d’un blitz tardif qui le conduira également en Floride et en Ohio. Il espère qu’une solide performance du GOP générera une dynamique pour la course de 2024 qu’il devrait lancer dans les jours ou les semaines suivant la clôture des sondages.

Trump a été de plus en plus explicite sur ses plans. Lors d’un rassemblement jeudi soir dans l’Iowa, il a fait référence à plusieurs reprises à ses ambitions pour la Maison Blanche en 2024.

Après avoir parlé de ses deux premières élections présidentielles, il a déclaré à la foule : “Maintenant, afin de rendre notre pays prospère, sûr et glorieux, je vais très, très, très probablement le refaire, OK ? Très, très, très probablement. Très, très, très probablement.”

“Préparez-vous, c’est tout ce que je vous dis. A très bientôt”, a-t-il dit.