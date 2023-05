Obama déplore les réalités séparées des Américains

L’ancien président américain a fait valoir qu’un « média fragmenté » a laissé les gens trop divisés pour voir les mêmes faits

Les Américains sont tellement divisés par les médias polarisants du pays qu’ils ne peuvent même pas commencer à relever des défis controversés basés sur une compréhension commune de la réalité, a affirmé l’ancien président américain Barack Obama.

« Ce qui m’inquiète le plus, c’est la mesure dans laquelle nous avons maintenant une conversation divisée, en partie parce que nous avons des médias divisés », Obama a dit dans un « Matins CBS » interview diffusée mardi. Il a ajouté que lorsque le pays n’avait que trois grands organes d’information télévisés, « Les gens avaient une idée similaire de ce qui est vrai et de ce qui ne l’est pas, de ce qui était réel et de ce qui ne l’était pas. Aujourd’hui, ce qui m’inquiète le plus, c’est le fait qu’à cause de l’éclatement des médias, nous occupons presque des réalités différentes.

Les générations passées d’Américains ont pu affronter des problèmes basés sur une vision commune des faits, même s’ils n’étaient pas d’accord sur les décisions politiques, a déclaré Obama. « Dans le passé, tout le monde pouvait dire : ‘D’accord, nous ne sommes peut-être pas d’accord sur la façon de le résoudre, mais au moins nous sommes tous d’accord sur le fait que, oui, c’est un problème.’ Maintenant, les gens diront : « Eh bien, cela ne s’est pas produit », ou « Je n’y crois pas », ou « Je me fiche de la science », ou « Je ne me soucie pas de ces experts ». , vous savez, ‘parce qu’ils sont juste tous des libéraux’, ou, vous savez, ‘c’est juste de la propagande conservatrice.’

L’ancien président a déclaré que l’un de ses objectifs était d’aider à résoudre le problème du retour de l’Amérique à un « conversation commune » basé sur une « ensemble commun de faits ». Il a déjà prévenu que « désinformation » et l’éclatement des médias divisent davantage les Américains et rendent la démocratie « plus compliqué. » En janvier 2018, un an après avoir quitté ses fonctions, Obama a déclaré que le plus gros problème du pays était que les gens ne partageaient pas un « base commune de faits » – une faiblesse que la Russie aurait exploitée en s’ingérant dans l’élection présidentielle de 2016.

Cependant, les opinions partisanes d’Obama s’insinuent dans ses arguments pour amener les Américains sur la même longueur d’onde. Les affirmations du Parti démocrate concernant l’ingérence électorale russe se sont révélées largement infondées. Conseiller spécial américain Robert Mueller « Russiegate » L’enquête a révélé que l’équipe de campagne présidentielle de Donald Trump n’était pas de connivence avec le gouvernement russe. Un autre rapport d’avocat spécial, publié lundi après une enquête de quatre ans, a révélé que le FBI n’avait jamais eu suffisamment de preuves pour lancer son enquête sur la campagne Trump.

Obama a fait ses derniers commentaires sur les réalités divisées dans le contexte de son point de vue selon lequel l’Amérique a besoin de restrictions plus strictes sur la possession d’armes à feu. « En Australie, il y a 50 ans, vous avez eu une fusillade de masse, et ils ont dit: » Oh, nous ne faisons plus ça « » il a dit. « C’est normalement ainsi que vous vous attendez à ce qu’une société réagisse lorsque vos enfants sont à risque. »

