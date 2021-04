Les membres du Basketball Hall of Famers Charles Barkley et Shaquille O’Neal ont rejoint l’ancien président Barack Obama lors d’une spéciale NBC dimanche soir pour encourager les Américains à se faire vacciner contre le COVID-19.

Les anciens joueurs de la NBA – qui sont restés très visibles à travers leurs rôles d’analystes pour « Inside the NBA » sur TNT – ont échangé des barbes humoristiques et ont brièvement parlé avec la mère d’O’Neal avant qu’Obama ne les rejoigne.

« Alors je joue Kenny the Jet », a plaisanté Obama en rejoignant le duo, en référence à Kenny Smith, analyste aux côtés de Barkley et O’Neal sur « Inside the NBA ».

Il y avait aussi des blagues sur le tristement célèbre jeu de golf de Barkley.

« Est-ce que cela a amélioré votre jeu de golf, mon frère? » Obama a demandé au sujet du temps de Barkley en quarantaine.

« Je joue très bien en ce moment. Je suis presque revenu à la normale, » répondit Barkley.

Cracked O’Neal: « Chuck, tu sais que c’est un délit fédéral de mentir au président. »

Ils se sont rapidement mis à encourager les gens à se faire vacciner.

« J’apprécie que vous fassiez cela. Une partie de notre objectif ici est de nous assurer que tous ceux qui ont vécu tant de choses avec COVID comprennent la nécessité et l’urgence de la vaccination de nos communautés », a déclaré Obama.

«Maintenant, à mesure que le vaccin devient plus disponible, je veux m’assurer que nos communautés, en particulier celles – afro-américaines, latino-américaines – ainsi que les jeunes comprennent que cela sauvera des vies et permettra aux gens de retrouver leur vie normale». A ajouté Obama. « Le plus tôt nous ferons vacciner plus de personnes, mieux nous serons. »

Barkley a déclaré qu’il était sur le point de recevoir son deuxième vaccin, et O’Neal a déclaré qu’il avait été vacciné, ainsi que des membres de sa famille souffrant de maladies sous-jacentes.

« Mais je ne m’inquiète pas pour moi ou ma famille. Je m’inquiète pour la mère et le père moyens », a déclaré O’Neal.

« Je pense qu’il est important pour nous de continuer à parler du vaccin », a déclaré Barkley. Barkley a également déclaré qu’il avait encouragé ses amis à se faire vacciner et à ne pas s’inquiéter des transgressions médicales passées contre la communauté noire – comme l’expérience de Tuskegee, dont Obama a discuté plus en détail plus tard dans le segment.

Obama a déclaré que les conditions de santé sous-jacentes sont particulièrement répandues dans les communautés minoritaires, ce qui les rend particulièrement sensibles au coronavirus, et a déclaré que les nouvelles variantes du COVID-19 ont un impact plus important sur les jeunes que précédemment.

« Une partie de la raison de se faire vacciner est que cela rend tout le monde plus sûr », a déclaré Obama.