Obama avertit que “plus de gens vont être blessés” si le climat politique persiste

L’ancien président américain Barack Obama a averti que davantage de personnes seraient blessées si la politique du pays restait polarisée.

Les commentaires ont été faits après que le président de la Chambre, le mari de Nancy Pelosi a été attaqué.

Le suspect a plaidé non coupable de tentative de meurtre et d’une foule d’autres accusations portées contre l’État.

L’ancien président démocrate Barack Obama a averti mardi que “plus de gens vont être blessés” à moins que le climat politique américain ne change, après que le mari du président de la Chambre a été attaqué par un homme brandissant un marteau.

Un homme de 42 ans a été accusé d’avoir pénétré par effraction au domicile de la présidente Nancy Pelosi vendredi et, en son absence, d’avoir attaqué son mari de 82 ans, Paul Pelosi, lui fracturant le crâne et lui causant d’autres blessures. Le suspect a plaidé non coupable de tentative de meurtre et d’une foule d’autres accusations portées contre l’État.

En campagne lors d’un rassemblement pour les candidats démocrates au Nevada, l’ancien président a déclaré qu’il avait récemment parlé à Paul Pelosi et “ça va aller”.

LIRE | Le chef de la police du Capitole des États-Unis déclare que davantage de ressources sont nécessaires pour protéger les législateurs

Mais Obama a exprimé sa profonde inquiétude face à “cette érosion de la civilité et des normes démocratiques de base”, dans un pays où les partisans de l’ancien président républicain Donald Trump ont violemment attaqué le Capitole américain pour tenter d’annuler les résultats des élections de 2020.

“Cette habitude croissante de diaboliser les opposants politiques crée un climat dangereux”, a déclaré Obama, blâmant les élus qui ne rejettent pas la violence, la minimisent ou enflamment la situation avec une rhétorique enflammée.

Il a dit:

Si c’est l’environnement que nous créons, plus de gens vont être blessés.

Obama était à Las Vegas pour prêter son pouvoir vedette aux candidats qui sont dans des courses extrêmement serrées pour le Sénat américain et le gouverneur avant les élections du 8 novembre. Il a également soutenu des candidats plus bas dans le scrutin lors de courses pour le Congrès américain, le procureur général de l’État et le secrétaire d’État.

Le président à deux mandats, qui a quitté ses fonctions en 2017, reste la figure la plus populaire du Parti démocrate et a déjà fait des arrêts de campagne dans le Wisconsin, le Michigan et la Géorgie.

La tournée d’Obama se poursuivra mercredi en Arizona et samedi en Pennsylvanie, deux autres États avec des courses serrées pour le gouverneur et le sénateur.

Au Nevada, la sénatrice démocrate américaine sortante Catherine Cortez Masto est confrontée à un défi féroce du républicain Adam Laxalt, un ancien procureur général qui a soutenu les fausses affirmations de Trump selon lesquelles l’élection présidentielle de 2020 a été volée par fraude.

La course au Nevada pourrait déterminer quel parti contrôle le Sénat, qui est divisé à 50-50 et entre les mains des démocrates uniquement parce que la vice-présentatrice Kamala Harris peut rompre tout lien.

Dans la course au poste de gouverneur, le titulaire démocrate Steve Sisolak est enfermé dans une course serrée avec le challenger républicain Joe Lombardo, le shérif du comté de Clark.