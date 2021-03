Pourtant, avec le Congrès sur le chemin, les paroles de Biden ne valent guère plus que celles d’Obama. Biden était sénateur lorsque Bill Clinton a signé une interdiction de 10 ans sur les armes d’assaut en 1994 et a présidé le Sénat lorsque l’effort d’Obama en 2013 pour rétablir l’interdiction a échoué. S’adressant aux journalistes mardi, il a annoncé que «Nous pouvons à nouveau interdire les armes d’assaut et les magazines de grande capacité dans ce pays», ajouter « Je n’ai pas besoin d’attendre une minute de plus, encore moins une heure » prendre « bon sens » mesures de contrôle des armes à feu.

Les États-Unis ont connu deux fusillades de masse en un peu plus d’une semaine. Avant la fusillade à Boulder, un homme armé d’Atlanta, en Géorgie, a abattu trois salons de massage, tuant huit personnes, dont six d’origine asiatique. Bien que le discours médiatique après la fusillade d’Atlanta se soit concentré sur les prétendus reproches du tireur avec les Asiatiques et s’est avoué «Dépendance au sexe», Biden avait déjà dépêché la conseillère politique Susan Rice pour rencontrer des militants du contrôle des armes à feu en février et profité de l’anniversaire de la fusillade du lycée Parkland le même mois pour exiger que le Congrès «Promulguer des réformes de bon sens de la législation sur les armes à feu», y compris une interdiction des armes d’assaut et une interdiction des chargeurs de munitions de grande capacité.

