Obama appelle à une plus grande surveillance des médias sociaux dans un discours à Stanford

« Les entreprises technologiques doivent être plus transparentes sur leur fonctionnement », a déclaré M. Obama dans un discours à l’Université de Stanford, longtemps un incubateur pour le secteur technologique dans la Silicon Valley. «Une grande partie de la conversation autour de la désinformation se concentre sur ce que les gens publient. Le plus gros problème est de savoir quel contenu ces plateformes promeuvent.

PALO ALTO, Californie – L’ancien président Barack Obama a appelé jeudi à une plus grande surveillance réglementaire des géants des médias sociaux du pays, affirmant que leur pouvoir de conserver les informations que les gens consomment a « turbocompressé » la polarisation politique et menacé les piliers de la démocratie à travers le monde.

Parmi les participants figuraient d’éminents universitaires, d’anciens responsables gouvernementaux ainsi que des représentants de plusieurs entreprises technologiques, dont Alphabet – qui possède Google et YouTube – et TikTok. Lors de discussions séparées, les panélistes ont largement convenu du problème de la désinformation et de la toxicité et de la partisanerie qu’elle alimente, mais il y avait peu de consensus sur les solutions spécifiques qui fonctionneraient le mieux ou seraient politiquement possibles.

« Ce qui me harcèle encore, c’est mon incapacité à apprécier pleinement à quel point nous étions devenus sensibles aux mensonges et aux théories du complot, bien que nous soyons moi-même la cible de la désinformation », a-t-il déclaré, faisant référence, entre autres, au faux débat sur sa naissance aux États-Unis. certificat. « Poutine n’a pas fait ça. Il n’était pas obligé. Nous l’avons fait à nous-mêmes.

« Nous n’allons pas guérir ou même contenir ce problème du jour au lendemain », a déclaré Larry Diamond, chercheur principal à la Hoover Institution et au Freeman Spogli Institute for International Studies de Stanford et auteur, plus récemment, de « Ill Winds : Saving Democracy From Russian Rage, ambition chinoise et complaisance américaine.

En marge, M. Obama a également rencontré un petit groupe d’étudiants et de jeunes universitaires de la Fondation Obama. À un moment donné, il a demandé à Elise Joshi, fondatrice d’un groupe appelé Gen-Z for Change, d’expliquer en quoi TikTok était plus que des vidéos de danse.

« Ce sera votre génération qui comprendra cela », leur a dit M. Obama.