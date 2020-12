L’ancien président Barack Obama s’est récemment excusé dans ses mémoires, écrivant qu’il avait utilisé des insultes homophobes lorsqu’il était adolescent. «Une fois que je suis arrivé à l’université et que je suis devenu ami avec des camarades et des professeurs qui étaient ouvertement homosexuels, j’ai réalisé la discrimination et la haine manifestes auxquelles ils étaient soumis, ainsi que la solitude et le doute que la culture dominante leur imposait, « a-t-il écrit, selon les médias LGBTQ The Advocate et PinkNews. « J’ai eu honte de mon comportement passé – et j’ai appris à faire mieux. »

Ryan Reynolds et sa femme Blake Lively ont également exprimé leurs regrets pour leur mariage dans la plantation, en l’appelant « quelque chose dont nous serons toujours profondément et sans réserve désolés ». Et Alton Brown s’est excusé après avoir écrit un tweet « désinvolte » sur l’Holocauste.

Les célébrités et les politiciens, comme les gens ordinaires, font souvent des erreurs lorsqu’ils parlent ou publient sur les réseaux sociaux – et peuvent également dire des mots nuisibles exprès.

En cette ère de «culture d’annulation», les gens n’hésitent pas à ridiculiser quelqu’un pour avoir dit quelque chose d’inapproprié. Mais pouvons-nous – et devrions-nous – pardonner aux gens leurs points de vue problématiques passés (ou même actuels)? Les experts disent que la première étape revient à la personne qui a dit les choses nuisibles. Si ils faire amende honorable, alors les personnes lésées peuvent décider de leur pardonner ou non.

Si vous êtes curieux de savoir comment nous pouvons grandir en tant que société:« Douloureux et sombre » 2020 pourrait être un « point charnière »: Pete Buttigieg parle de guérir l’Amérique dans un nouveau livre

‘J’étais prêt à accepter ses excuses’

TM Robinson-Mosley a déambulé dans une allée de Home Depot il y a environ cinq ans, à la recherche d’articles pour remettre en état un lit. De nulle part, sa grand-mère a appelé pour s’excuser et demander pardon.

Robinson-Mosley, maintenant âgée de 36 ans, s’est déclarée homosexuelle dans sa famille à l’âge de 16 ans. Robinson-Mosley, une femme noire de Mobile, en Alabama, s’est éloignée et déconnectée de sa famille par la suite.

Sa grand-mère voulait maintenant s’excuser, mais voulait savoir comment s’excuser de manière appropriée.

«C’était incroyablement puissant pour moi, comme si j’étais au milieu de l’allée 26, en train de vivre une expérience émotionnelle complète», a déclaré Robinson-Mosley, psychologue, à USA TODAY. « Mais c’était une expérience incroyablement transformatrice qui m’a guéri aussi, parce que j’étais prêt à accepter ses excuses, et elle les a méritées de ma part. »

Sheila Addison, thérapeute familiale et conjugale agréée, dit qu’il est difficile de confronter les gens pour leurs points de vue problématiques, mais c’est nécessaire.

«Lorsque nous ne faisons pas cela, nous finissons par nous concentrer sur la personne qui a le moins de pouvoir dans le système en raison de son identité dévalorisée, la personne qui a déjà subi un préjudice», dit-elle.

Que quelqu’un présente ou non des excuses, il appartient à l’individu de l’accepter s’il est prêt.

« Contrairement à la croyance populaire, les gens semblent penser que le pardon est quelque chose que nous devrions donner automatiquement, ou que cela signifie que nous allons pardonner et oublier ou nous excuser le mal que quelqu’un nous a fait. Mais l’aspect réaliste de celui-ci est que si nous sommes réels avec nous-mêmes, la douleur et la déception pourraient toujours être avec nous. Mais lorsque nous sommes prêts à pardonner, le pardon peut minimiser l’impact blessant », ajoute Robinson-Mosley.

Addison dit que si une personne problématique est décédée ou est incapable de travailler d’une autre manière, les personnes blessées peuvent se tourner vers leurs proches pour les aider à partager le fardeau.

« Il peut être plus facile de dire: ‘OK, je peux accepter que la grande tante Martha n’ait jamais reconnu ma relation homosexuelle si vous, maman et papa, reconnaissez également que lorsque nous parlons d’elle, si vous êtes également en mesure de dire qu’elle l’était gentille avec les enfants et les chiots, mais elle a aussi été blessante de vraiment comprendre cela.

Important:100 façons d’agir contre le racisme dès maintenant

C’est OK de gâcher

Bien entendu, tous les dommages ne sont pas malveillants.

Jazmyn Green, une jeune diplômée d’université, a rappelé un souvenir de son enfance lorsqu’un groupe d’enfants l’appelait une «blanche en herbe». Elle sait que c’était raciste, mais à l’époque, elle en a ri.

«J’étais trop jeune», dit-elle. « Je ne savais pas quoi dire. »

Elle dit qu’il est parfois plus facile de pardonner si quelque chose n’a pas été fait de manière malveillante.

«Je pense qu’ils peuvent être pardonnés s’ils font des pas actifs dans une direction différente», dit Green.

Jerin Arifa, une militante des droits des musulmans LGBTQ, dit qu’elle a vu des gens qui ont fait des remarques offensantes changer. Elle a pu leur pardonner parce qu’ils ont fait le travail.

Arifa a fait un tel travail elle-même. Elle reste horrifiée d’avoir utilisé un terme considéré comme capacitiste (discrimination contre les personnes handicapées).

Les gens sont souvent prompts à se défendre après avoir dit ou fait quelque chose de problématique. Prenez Sia, qui a doublé après avoir été critiquée pour ne pas avoir choisi une personne autiste pour jouer un personnage autiste dans son prochain film « Music ».

Si les gens veulent changer, la première étape est de vouloir.

« En tant qu’enfant qui vous change »:John Boyega parle de son expérience du racisme, pourquoi il parle sans vergogne

À quoi ressemble une vraie excuse

Robinson-Mosley entend souvent les gens dire: « Eh bien, j’ai déjà dit que j’étais désolé, que voulez-vous que je fasse? » Les gens demandent au lieu de demander pardon, mais il y a beaucoup plus à se repentir.

Elle dit qu’il y a cinq langues pour les excuses:

Exprimer ses regrets: s’excuser catégoriquement

Accepter la responsabilité: au lieu de dire que vous aviez raison, dites que vous aviez tort

Faire une restitution: demander ce que vous pouvez faire pour y remédier

Se repentir véritablement: faire de son mieux pour ne plus commettre l’erreur

Demander pardon: demander ce que vous devez faire pour être pardonné).

«Il y a cette idée que nous devons pardonner pour avancer, nous devons pardonner, parce que nous sommes censés pardonner et que les gens attendent ce pardon», dit Robinson-Mosley.

Il ne doit pas nécessairement en être ainsi. Mais si ce manque de pardon prend beaucoup de place et que vous ressentez du ressentiment, c’est là que cela devient un problème.

D’autres peuvent ne jamais recevoir d’excuses, mais cela ne signifie pas que les relations doivent cesser.

Robinson-Mosley expose le scénario: « Je ne pourrai peut-être pas obtenir ces excuses dont j’ai désespérément besoin de la part de ma famille, mais ce que j’apprécie vraiment, c’est quand nous avons nos soirées de jeux, et donc nous n’avons peut-être pas de conversation profonde, ils peuvent ne pas dire qu’ils sont désolés. Mais j’aime vraiment voir mes frères et sœurs, et j’aime vraiment voir mes parents et nous nous amusons tellement et nous regardons le match ensemble. Et quand nous traînons, ça me fait du bien . «

Green recommande aux gens de passer du temps avec des groupes qui ne leur ressemblent pas, comme les personnes de couleur et la communauté LGBTQ. «Et puis peut-être redonner à ces communautés ou essayer de les aider d’une manière ou d’une autre, c’est un peu ce que j’aimerais voir», dit-elle. « Un certain type de soutien et une compréhension active de ce que vous avez mal fait. »

Un guide utile:Comment parler à votre famille, à vos amis du racisme et du privilège des Blancs

Et un autre:100 choses à faire lorsque vous êtes coincé à l’intérieur en raison d’une pandémie