Obama accuse les HSH et les médias sociaux du retrait des Américains dans les chambres d’écho — RT USA News

Hélène Buyniski est un journaliste américain et commentateur politique à RT. Suivez-la sur Twitter @ vélocirapture23 et sur Telegram

L’ancien président Barack Obama a pointé du doigt les médias et les réseaux sociaux, affirmant qu’ils sont à blâmer pour les divisions croissantes parmi les Américains – même s’il a lui-même admis que la division s’est accrue sous sa direction.

Tout en faisant l’éloge du président actuel lors d’une interview lundi, Obama a condamné les médias pour avoir polarisé le peuple américain, affirmant que ceux qui regardent Fox News et lisent le New York Times « percevoir une réalité différente ». Malgré le fossé, il a déclaré que Joe Biden était bien équipé pour combler le fossé entre les deux.





L’ancien président a fait valoir que le pays a été déchiré par un « combinaison de divisions politiques, culturelles, idéologiques et géographiques », insistant cependant sur le fait que lorsqu’il s’est présenté pour la première fois au bureau, l’Amérique était beaucoup plus unifiée.

Depuis lors, des différences préexistantes mais bénignes ont été amplifiées par les médias sociaux, a-t-il déclaré, affirmant que cela avait permis aux internautes de vivre dans leur propre « bulles » avec des personnes partageant les mêmes idées et évitez de considérer d’autres points de vue.

Cependant, Obama lui-même peut difficilement être considéré comme irréprochable dans la course vers le bas des Américains, étant donné son refus mesquin de même prononcer le nom de l’ex-président Donald Trump alors que Trump était au pouvoir.

Alors qu’il a mentionné à la fois Fox News et le Times dans son coup dans les médias, l’ancien président n’a jamais caché sa consternation pour les médias conservateurs. Il n’a pas hésité contre Fox News en particulier, saisissant toutes les occasions disponibles pour faire rage publiquement contre le réseau qui a amené le « naissance » complot aux yeux du grand public et a alimenté les républicains qui ont passé ses deux mandats à bloquer toute législation qu’il pouvait proposer. En 2017, il a ri que « Si je regarde Fox News, je ne voterais pas pour moi. » « Ce personnage de Barack a été dépeint de manière étrange. Tout est édité et façonné », il a dit.





En approuvant Biden pour le président l’année dernière, Obama n’a pas pu s’empêcher de lancer un coup à peine voilé à un « réseau de propagande peu respectueux de la vérité » lequel « l’autre côté » avaient à leur disposition, sans appeler Fox par leur nom, et ont même remercié la pandémie de coronavirus pour son « un moyen de couper à travers beaucoup de bruit et de spin pour nous rappeler ce qui est réel et ce qui est important. »

Obama a néanmoins encouragé les Américains de tous les bords du spectre politique à se rassembler et à écraser les fausses nouvelles, de peur que cela ne les pousse de manière irréversible dans une chambre d’écho dont il n’y a pas d’échappatoire.

Il a essentiellement averti que le fait de ne pas couper les sources d’information alternatives briserait la fragile démocratie américaine que beaucoup pourraient prétendre être déjà brisée. « Tant que nous ne serons pas d’accord sur un ensemble commun de faits, tant que nous ne serons pas en mesure de distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux, le marché des idées ne fonctionnera pas. Notre démocratie ne fonctionnera pas », Obama a déclaré au 19e, sonnant pour le monde entier comme le récent appel du New York Times à l’administration Biden de nommer un « tsar de la réalité » – une idée qui a suscité des comparaisons avec le ministère de la Vérité de George Orwell. « En tant que citoyens, nous devons pousser nos institutions à relever ces défis », a dit Obama.

Ne prenant pas la peine de remettre en question les répercussions éthiques d’une telle décision – qui rendrait essentiellement les citoyens complices de leur propre « reprogrammation » politique – Obama a simplement exprimé sa confiance que Biden serait en mesure de « combler nos divisions. »