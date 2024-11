Obama a quelque chose à dire sur le changement de nom de Malia

Malia, pour sa part, a dit à son père qu’elle préférait que le public voie le film – un film sur « les objets perdus et les gens seuls, le pardon et le regret », selon ses propres termes, qui a fait ses débuts à Sundance plus tôt cette année – sur ses mérites et non sur ses mérites. ses liens avec Obama. Obama a noté que Malia et sa sœur cadette, Sasha, 23 ans, peuvent être « très têtues » lorsqu’il s’agit d’essayer d’éviter les apparences de népotisme, selon Actualités ABC. « Le défi pour [him and wife Michelle Obama] nous permet de leur apporter n’importe quelle aide », a-t-il déclaré. « Ils sont très sensibles à ce sujet. » Voir l’interview ici. (Plus d’histoires de Barack Obama.)