Obama a partagé sa vision de l’Amérique lors de sa première investiture. Certains croient encore

CNN

—



Elizabeth Alexander était dans sa chambre d’hôtel à Washington, DC, un matin d’hiver glacial lorsqu’elle a été réveillée par un bruit étrange devant sa fenêtre. Elle jeta un coup d’œil à l’extérieur et vit une mer de gens, emmitouflés contre le froid, marchant dans l’obscurité d’avant l’aube en direction du National Mall.

C’était le 20 janvier 2009, et la foule était en route pour assister à l’investiture de Barack Hussein Obama, le premier président noir du pays. Le bruit qu’elle entendait était celui de leurs pas, marchant presque à l’unisson à mesure que leur nombre augmentait, ce qui ressemblait à Alexander comme « le grondement croissant du tonnerre ou une vague déferlante ».

Alexander avait une chambre d’hôtel convoitée près du centre commercial ce jour-là parce qu’elle était une invitée spéciale d’Obama. Il avait demandé à Alexandre, un auteur et poète qui était alors professeur à l’Université de Yale, pour composer et réciter un poème pour sa cérémonie inaugurale. En arrivant sur la plateforme inaugurale, Alexander a vu qu’elle partageait la scène avec des dignitaires tels que la légende de la boxe Muhammad Ali, la chanteuse Aretha Franklin, l’auteur et survivante de l’Holocauste. Élie Wiesel, icône des droits civiques John Lewis et ancien secrétaire d’État Colin Powell.

Lorsqu’elle est montée sur le podium pour parler, la température était d’environ 30 degrés et le ciel était clair et venteux. Elle a commencé à réciter son poème « Chant de louange pour le jour », une exhortation à « Chanter les noms des morts qui nous ont amenés ici… qui ont cueilli le coton et la laitue ».

Et alors qu’elle regardait la foule de au moins un million de personnes rassemblée devant elle, Alexander a vu quelque chose d’aussi inspirant que n’importe quel épanouissement poétique qu’elle pouvait évoquer pour l’occasion.

«Quand je regardais l’infinité de gens, c’était une foule infinie à l’œil nu», dit-elle aujourd’hui. «C’était extrêmement multiculturel. Cela a traversé les époques, les couleurs. Cela a touché tous les types visuels.

Ron Edmonds/AP Elizabeth Alexander récite un poème lors de la cérémonie d’investiture du président Obama au Capitole des États-Unis, le 20 janvier 2009.

Après avoir terminé sa lecture, Alexander est retourné à sa place pour regarder Obama prêter serment. Et puis elle a entendu quelque chose d’autre après qu’il ait prêté serment : le son de certaines des personnes les plus puissantes d’Amérique retenant leurs sanglots.

Aujourd’hui marque le 15e anniversaire de la première investiture d’Obama. Dans l’histoire, 15 ans, ce n’est pas si long, et pourtant cet événement semble s’être produit à une autre époque, dans une autre Amérique. Pendant un bref instant, sous le soleil de janvier, les États-Unis semblaient avoir enfin réalisé le rêve du révérend Martin Luther King Jr. d’atteindre le “Terre promise.»

Les spectateurs ont pleuré. Des personnes vivant dans des pays aussi divers que la Russie, le Japon et le Kenya acclamé alors qu’ils regardaient la cérémonie à la télévision. C’était une journée qu’Alexandre a décrite comme une journée « d’euphorie » et de « joie bouche bée ».

Nous savons désormais ce qui a suivi. « L’espoir et le changement » ont cédé la place à « Make America Great Again ». Les divisions raciales et politiques se sont creusées. Et le 6 janvier 2021, une foule majoritairement blanche affichage les symboles des groupes suprémacistes blancs, tels que le drapeau confédéré, ont tenté de renverser La défaite électorale du président Donald Trump en 2020 en prenant d’assaut le Capitole américain.

Alors que les Américains reviennent sur la première investiture d’Obama, il est temps de se demander : l’espoir que tant de personnes – à gauche et à droite – ressentaient à l’époque n’était-il qu’un mirage, un aperçu fugace d’une Amérique multiculturelle florissante qui ne pourra jamais exister ?

Ou l’avenir de l’Amérique ressemblera-t-il davantage au 6 janvier qu’au 20 janvier ?

C’est la question que CNN a posée à Alexander et à d’autres personnes présentes lors de la première investiture d’Obama. Comment se sentaient-ils alors ? Et avec le recul, que ressentent-ils aujourd’hui à propos de cette journée ?

Jon Cherry/Getty Images Des manifestants pro-Trump se rassemblent devant le Capitole américain le 6 janvier 2021 à Washington, DC. Une foule pro-Trump prendrait d’assaut le Capitole ce jour-là pour tenter d’annuler la défaite présidentielle de Trump en 2020 face à Joe Biden.

Jetez un coup d’œil aux images de la foule rayonnante au centre commercial ce jour-là et il est facile d’oublier à quel point l’ambiance était incertaine dans le pays. La Grande Récession avait dévasté l’économie. L’industrie automobile américaine était au bord de l’effondrement. Les États-Unis étaient impliqués dans deux guerres apparemment impossibles à gagner. D’innombrables Américains perdaient leur maison et leur emploi. Les commentateurs ont prévenu que le pays était au bord d’une nouvelle Grande Dépression.

Pourtant, pour beaucoup dans la foule, l’ambiance était à l’exaltation.

Ed Loup, alors senior au Rochester Institute of Technology, était venu du nord de l’État de New York pour assister à la cérémonie. Le métro était plein à craquer sur le chemin du centre commercial ce matin-là, mais il a déclaré à CNN qu’il y avait une lueur de chaleur et de bonne humeur alors que les inconnus se souriaient.

Wolf a déclaré avoir remarqué un changement radical dans l’humeur de la foule à un moment donné de la cérémonie. Cela s’est produit lorsque le nouveau président a prêté serment, répétant son nom complet – Barack Hussein Obama – comme le dictait le protocole. Ce moment a semblé valider le rêve américain, l’idée selon laquelle n’importe qui aux États-Unis pouvait atteindre le sommet, quelle que soit sa race, ses croyances ou sa classe sociale – même un homme de couleur portant un drôle de nom.

Alex Wong/Getty Images L’ancien président Barack Obama salue après avoir prononcé son premier discours inaugural en 2009. Il a pris ses fonctions à une époque de péril national : la Grande Récession avait dévasté l’économie et les États-Unis étaient impliqués dans deux guerres.

“Quand il a dit ‘Hussein’, la foule autour de moi s’est déchaînée”, a déclaré Wolf dans une récente interview. « C’était comme s’il disait qu’il était fier de son nom, de son héritage et de qui il est. À ce moment-là, on pouvait sentir l’énergie de la foule.

Alexandre, le poète, évoque un autre moment singulier de cette journée. Elle s’est assise sur la plate-forme d’inauguration à côté d’un grand et majestueux homme noir à la mâchoire carrée et aux cheveux blancs. Il portait le même bouton qu’il avait porté lors de la marche de 1963 sur Washington. Son nom était Clifford L. Alexander Jr. et il était celui de la nation premier secrétaire noir de l’armée et conseiller de plusieurs présidents démocrates.

Il était aussi le père d’Alexandre. Lui et sa mère avaient emmené Alexander dans une poussette à la marche de 1963 alors qu’elle n’était qu’une petite fille. Elle avait grandi à Washington DC et ce jour d’investiture était pour elle un retour aux sources. Alors qu’ils étaient assis ensemble sur scène, Alexander lui a dit : « Ne me regarde pas, papa. »

“Parce qu’il m’aurait fait pleurer”, disait-elle récemment en riant. «C’était comme: ‘Regarde droit devant, mec. Nous restons calmes pour cela.

Tannen Maury/AFP/Getty Images L’ancien président américain George W. Bush et son épouse Laura sont escortés vers un hélicoptère en attente par le président Barack Obama et son épouse Michelle alors que les Bush quittent le Capitole américain après l’assermentation d’Obama en tant que 44e président des États-Unis.

À 12h07, Obama s’est dirigé vers le podium. Lui aussi a fait un petit clin d’œil à l’Histoire. Il s’est émerveillé qu’« un homme dont le père, il y a moins de 60 ans, n’était peut-être pas servi dans un restaurant local, puisse désormais se tenir devant vous pour prêter le serment le plus sacré ». La foule a éclaté sous de vifs applaudissements.

Obama a ensuite raconté une histoire radicale sur la diversité de l’Amérique, évoquant sa propre éducation en tant que fils d’un homme noir du Kenya et d’une femme blanche du Kansas. Il a demandé aux gens de croire que sa présence ce jour-là n’était pas un hasard : c’était une histoire américaine par excellence.

« Car nous savons que notre héritage patchwork est une force et non une faiblesse », a-t-il déclaré. « Nous sommes une nation de chrétiens et de musulmans, de juifs et d’hindous, et de non-croyants. Nous sommes façonnés par toutes les langues et toutes les cultures… et parce que nous avons goûté aux eaux amères de la guerre civile et de la ségrégation et que nous sommes sortis de ce sombre chapitre plus forts et plus unis, nous ne pouvons nous empêcher de croire qu’un jour les vieilles haines disparaîtront ; que les lignées tribales vont bientôt se dissoudre.

Ce jour-là, Obama a parlé de la diversité de l’Amérique comme d’une force. Mais 15 ans plus tard, la question doit être posée : combien de personnes dans l’Amérique de l’après-6 janvier croient encore cela ?

Les États Unis’ devise de facto est E pluribus unum : Parmi plusieurs, un.

“Nous sommes à la tête du monde parce que, ce qui est unique parmi les nations, nous puisons notre peuple – notre force – de tous les pays et de tous les coins du monde », a déclaré le président Ronald Reagan. dit lors d’une cérémonie de remise de médailles à la Maison Blanche en 1989. « Et ce faisant, nous renouvelons et enrichissons continuellement notre nation. »

Mais il semble y avoir une croyance croissante parmi certains Américains selon laquelle la diversité légendaire de notre pays – son mélange de races, d’ethnies…