Obama a également conservé des documents nucléaires classifiés – Trump

L’ancien président a accusé son prédécesseur d’avoir fait la même chose qui aurait fait perquisitionner son domicile en Floride

L’ancien président américain Donald Trump a dénoncé le double standard apparent en jeu après que le FBI a perquisitionné son domicile en Floride plus tôt cette semaine, soi-disant à la recherche de documents classifiés relatifs aux armes nucléaires. Trump a fait valoir que son prédécesseur, Barack Obama, avait emporté quelque 33 millions de pages de documents – dont beaucoup sont classifiés, certains liés au nucléaire – lorsqu’il a quitté la Maison Blanche sans un murmure de protestation de la part de l’agence.

“Le président Barack Hussein Obama a conservé 33 millions de pages de documents, dont la plupart sont classifiées. Combien d’entre eux concernaient le nucléaire ? Word est, beaucoup!», a déclaré Trump dans un communiqué rendu public à ses partisans vendredi.

Trump avait plus tôt vendredi déclaré que le «question des armes nucléaires” a été “un canular, tout comme la Russie, la Russie, la Russie était un canular, deux destitutions étaient un canular, l’enquête Mueller était un canular, et bien plus encore.” Il a suggéré que le FBI avait peut-être planté des informations, affirmant que ses avocats n’étaient pas autorisés à “se rapprocher» aux agents qui effectuent la perquisition.

Le FBI a fait une descente lundi dans la propriété de Palm Beach Mar-a-Lago de l’ancien président, une expérience qu’il a décrite comme une “assaut» et un «militarisation du système judiciaire.« Trump a appelé à la publication de tous les documents autorisant la perquisition, ce qui a été personnellement approuvé jeudi par le procureur général Merrick Garland.

Des sources censées être familières avec la recherche ont déclaré jeudi au Washington Post que «documents classifiés liés aux armes nucléaires» figuraient parmi les éléments recherchés, bien qu’ils aient refusé de préciser si les informations concernaient des armes américaines ou celles appartenant à un autre pays. Ils n’ont pas révélé si les agents avaient trouvé ce qu’ils cherchaient lors de la perquisition.

Un inventaire écrit descellé par un juge fédéral vendredi a révélé que le FBI avait pris 20 boîtes d’articles à Mar-a-Lago, dont quatre ensembles de documents top secrets et sept ensembles de documents classifiés. Le mandat a donné une large autorisation à l’agence de rechercher “toutes les structures ou bâtiments sur le domaine” dans lequel “des boîtes ou des documents pourraient être stockés» et a appelé les agents à saisir tous «des documents physiques et des enregistrements constituant des preuves, des objets de contrebande, des fruits d’un crime ou d’autres éléments détenus illégalement en violation de trois crimes potentiels, y compris une partie de la loi sur l’espionnage interdisant la collecte, la transmission ou la perte d’informations sur la défense nationale.” Peu de détails étaient disponibles quant au contenu des documents saisis, autre qu’une référence à des classeurs de photos et “informations sur le président de la France.”

Concernant l’appropriation présumée par Obama de documents classifiés, la National Archives and Records Administration a pris vendredi la responsabilité d’avoir «a assumé la garde légale et physique exclusive des dossiers présidentiels d’Obama“, affirmant qu’il avait déplacé 30 millions de pages de”enregistrements non classifiés» à une installation maintenue par l’agence dans la région de Chicago tout en conservant les documents classifiés de l’ancien président dans la région de Washington DC. Les documents non classifiés seront éventuellement conservés dans une bibliothèque présidentielle à Chicago, a affirmé la NARA.