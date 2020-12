L’ancien président Barack Obama prend la parole en faveur de Joe Biden lors d’un rassemblement à l’Université internationale de Floride à la veille des élections à Miami. | Joe Raedle / Getty Images

La critique d’Obama de la défunding s’aligne sur son message de longue date sur la police.

L’ancien président Barack Obama est repoussé par les dirigeants progressistes de son parti après avoir déclaré dans une interview mercredi que les candidats politiques qui utilisent des slogans «accrocheurs» tels que «défund la police» pourraient compromettre leurs objectifs de campagne sur la réforme de la police et même perdre le soutien de leur base .

« Vous avez perdu un large public dès que vous le dites, ce qui rend beaucoup moins probable que vous obteniez les changements que vous vouliez », a déclaré Obama à Peter Hamby, qui anime Bonne chance en Amérique, une Spectacle politique de Snapchat. « La clé est de décider, voulez-vous réellement faire quelque chose ou voulez-vous vous sentir bien parmi les personnes avec lesquelles vous êtes déjà d’accord? »

Les propos d’Obama vont dans le sens des autres démocrates comme le représentant de la Chambre Jim Clyburn et le sénateur Mark Warner, qui voient la phrase comme dommageable pour le parti, soutenant que les républicains ont utilisé le slogan contre les démocrates pendant les élections, entraînant des pertes à la Chambre. Cependant, des membres plus progressistes du Congrès, y compris des représentants nouvellement élus. Cori Bush du Missouri et Jamaal Bowman de New York, repoussé contre cette notion. La représentante Alexandria Ocasio-Cortez – sans mentionner le nom de l’ancien président – a également rétorqué dans un tweet que des messages comme «défund the police» ont effectivement été efficaces.

«Ce que les critiques des militants n’obtiennent pas, c’est qu’ils ont essayé de jouer au jeu politique du« langage poli »et tout ce qu’il a fait, c’est les rendre plus faciles à ignorer», Ocasio-Cortez a écrit. «Ce n’est que lorsqu’ils ont mis les gens mal à l’aise qu’il y avait une traction pour faire TOUT, même si ce n’était pas leurs demandes complètes.

Le but de la protestation est de mettre les gens mal à l’aise. Les activistes prennent cet inconfort avec le statu quo et plaident pour des changements politiques concrets. Le support populaire commence souvent petit et grandit. Pour les gens qui se plaignent, les demandes de protestation mettent les autres mal à l’aise … c’est le but. – Alexandrie Ocasio-Cortez (@AOC) 2 décembre 2020

À la suite des meurtres par la police de George Floyd et Breonna Taylor, les mots «défund the police» ont pu être vus sur les panneaux des manifestants et entendus dans les chants dans les rues américaines, l’idée étant de retirer de l’argent des gros budgets de la police et services sociaux et autres services communautaires. Bien que les Américains semblent plus favorables à l’idée du report que le libellé lui-même, selon plusieurs sondages, les demandes de changement de la police ont tout de même conduit à l’adoption d’une série de mesures de réforme de la police en novembre.

Bien que le mouvement de radiation de la police n’aboutisse à rien et que son avenir – et son impact sur – la plate-forme du Parti démocrate reste à voir, ce que beaucoup trouvent décevant dans les commentaires d’Obama, c’est qu’il minimise «une demande politique». comme l’a suggéré le représentant Ilhan Omar, quand «nous perdons des gens aux mains de la police».

Cependant, étant donné le message et la position d’Obama sur le maintien de l’ordre historiquement, sa critique actuelle du défunding ne devrait pas être une surprise. L’ancien président a l’habitude de se placer du côté modéré de son parti – condamnant les fusillades policières contre des Noirs, tout en louant le travail acharné des policiers.

Le bilan d’Obama en matière de race et de maintien de l’ordre en Amérique

Les récents commentaires du président Obama, lors de la promotion de son récent livre, correspondent à ce qu’il a dit plus tôt cet été. Dans sa déclaration du 29 mai après la mort de George Floyd, Obama a déclaré que la solution «l’héritage du sectarisme et de l’inégalité de traitement» implique tout le monde, quelle que soit la race ou la classe, et cela inclut «la majorité des hommes et des femmes des forces de l’ordre qui sont fiers de faire leur travail difficile , de la bonne manière, tous les jours.

Cela a suscité les critiques d’un certain nombre d’activistes. Dans une lettre à Obama, publiée dans The Intercept, Chenjerai Kumanyika – chercheur et professeur adjoint de journalisme à l’Université Rutgers – a écrit une réfutation affirmant que la déclaration de l’ancien président dévoile un «malentendu fondamental» en ce qui concerne le rôle des forces de l’ordre dans Société américaine.

«En présentant les choses de cette façon pendant cette période, je suppose que vous essayez d’éviter d’aliéner les policiers qui se considèrent eux-mêmes et leur travail comme une force du bien», a écrit Kumanyika. «Mais c’est frustrant de vous voir, une personnalité publique afro-américaine extrêmement influente, refuser de vous attaquer de manière plus sérieuse, historique et politique à ce qu’est réellement le travail de la police – et à la façon dont il contribue à notre oppression.

Obama a tendance à marcher sur une ligne fine en matière de race et de maintien de l’ordre, gagnant des critiques des deux côtés de l’allée. Il reconnaît le travail difficile et dangereux des policiers, tout en soulignant les inégalités systémiques et raciales ancrées dans le tissu du système de justice pénale.

Lorsque Trayvon Martin a été abattu en Floride en 2013, Obama a prononcé un discours personnel et émouvant soulignant la triste réalité à laquelle lui et le reste de la communauté noire sont confrontés chaque jour. «Trayvon Martin aurait pu être moi il y a 35 ans», a-t-il déclaré dans la salle de briefing de la Maison Blanche cette année-là, ajoutant que si Martin avait été un «adolescent blanc» que «de haut en bas, le résultat et les conséquences auraient pu être différents. . » Il a fait écho au même message lors des meurtres d’autres hommes noirs dans les années à venir.

Merde, monsieur le président. N’avez-vous pas dit « Trayvon aurait pu être mon fils? » En 2014, #BlackLivesMatter c’était trop. En 2016, Kaepernick était trop. Aujourd’hui, discuter des budgets de la police est trop. Le problème est le confort de l’Amérique avec la mort noire – pas l’inconfort avec les slogans. https://t.co/DJUSZebgW5 – Jamaal Bowman (@JamaalBowmanNY) 2 décembre 2020

Et pourtant, après qu’un grand jury a rejeté un acte d’accusation pour la mort de Michael Brown en 2014, Obama a déclaré: «nos policiers mettent leur vie en danger pour nous tous les jours». Quelques semaines plus tard, après qu’un grand jury de New York a également refusé de porter des accusations contre la police qui a tué Eric Garner, Obama a de nouveau répété que «les forces de l’ordre ont un travail incroyablement difficile». Il a de nouveau fait la même déclaration en 2015 après que des violences ont éclaté à Baltimore, à la suite de la mort de Freddie Gray.

Avec tout le respect que je vous dois, Monsieur le Président, parlons de perdre des gens. Nous avons perdu Michael Brown Jr. Nous avons perdu Breonna Taylor. Nous perdons nos proches à cause de la violence policière. Ce n’est pas un slogan. C’est un mandat pour garder notre peuple en vie. Defund la police. https://t.co/Wsxp1Y1bBi – Cori Bush (@CoriBush) 2 décembre 2020

Pendant ce temps, certains de ses critiques les plus conservateurs affirment que tout ce qu’Obama fait, c’est «haïr les flics» et n’a pas fait assez pour soutenir la police pendant son mandat, même si ses actions prouvent le contraire. Par exemple, lorsque cinq policiers ont été tués à Dallas, au Texas, en 2016, Obama, dans son discours devant un mémorial, a critiqué les militants appelant à une réforme de la police, soulignant que les défenseurs ont tendance à blâmer l’ensemble des forces de l’ordre pour les actions irresponsables de quelques-uns. officiers de police.

L’administration Obama a cherché à mettre en œuvre certaines réformes de la police et des prisons. Par exemple, en 2014, après la fusillade mortelle de Brown à Ferguson, dans le Missouri, et l’étouffement fatal d’Eric Garner à New York, Obama a lancé le groupe de travail du président sur les services de police du 21e siècle, qui exigeait que tous les meurtres par la police fassent l’objet d’une enquête procureurs. Le groupe de travail a également appelé à la fin du «stop and frisk» ou de tout profilage racial par la police – ce qui présente une mise en œuvre beaucoup plus difficile.

Alors que les récentes remarques d’Obama ont suscité des critiques de la gauche, l’ancien président est au moins resté cohérent avec son message. Mais certains peuvent encore s’attendre à un changement, maintenant qu’il n’a plus à courtiser toutes les parties du public américain du bureau présidentiel.