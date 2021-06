Obama a comparé en plaisantant la présidence de Trump à l’acquittement d’OJ Simpson pour le meurtre de sa femme

BARACK Obama a précédemment plaisanté en disant que la présidence de Donald Trump était comme l’acquittement d’OJ Simpson pour le meurtre de sa femme, mais pour les Blancs, selon son ancien rédacteur de discours.

Ben Rhodes, qui a travaillé pour Obama de 2009 à 2017, rappelle dans son dernier livre After the Fall l’humour noir de l’ancien président, notamment lorsqu’il parle de ses rivaux.

« Trump est pour beaucoup de Blancs ce que l’acquittement d’OJ était pour beaucoup de Noirs – vous savez que c’est mal, mais ça fait du bien », aurait déclaré Obama dans une citation non datée publiée par le New York Times.

Simpson a été jugé pour le double meurtre de sa femme Nicole Brown et de son ami Ron Goldman en 1995, mais a été acquitté de manière sensationnelle dans une affaire surnommée le « procès du siècle ».

La famille de Nicole et de Ron a vu le verdict comme une grave erreur judiciaire.

Pourtant, l’acquittement de la star de la NFL a suscité des réactions jubilatoires de la communauté noire.

Cela s’est produit seulement quatre ans après que des émeutes eurent envahi Los Angeles pendant cinq jours à la suite du passage à tabac sauvage de l’homme noir Rodney King par le LAPD.

Les premiers sondages ont montré que 70% des Noirs étaient d’accord avec l’acquittement et 75% des Blancs pensaient que Simpson était coupable, selon le Daily Mail.

Simpson a ensuite été reconnu responsable du coup de couteau brutal dans une poursuite civile deux ans plus tard.

Il a déjà été révélé qu’Obama avait qualifié Trump de « fou » et de « mère corrompue ****r ».

Dans son récent livre Battle for the Soul, Edward-Isaac Dovere dit qu’Obama avait voulu que Trump soit le candidat républicain en 2016, car il pensait que le magnat de l’immobilier pourrait être facilement battu par Hillary Clinton.

À partir de 2017, Obama aurait surnommé Trump « un fou », avant que les insultes ne deviennent plus sombres.

Dovere a rapporté que « plus souvent », Obama disait « je ne pensais pas que ce serait si grave » ou « je ne pensais pas que nous aurions un cochon raciste et sexiste », et allait même jusqu’à le claquer en tant que « f ** king lunatic ».

Cependant, Dovere a rapporté que les critiques les plus sévères d’Obama ont été suscitées par des informations selon lesquelles Trump parlait à des dirigeants étrangers, dont Vladimir Poutine, sans aucun de ses assistants lors de l’appel.

« Ce fils de pute corrompu », aurait fulminé Obama.

Le nouveau livre de Rhodes examine le changement en Amérique et dans le monde alors qu’il soutient qu’il est devenu plus autoritaire.

Il écrit que l’Amérique a déjà fait de « grandes choses ».

« Au cours des 30 dernières années, nous avons perdu notre emprise sur ces bouées de sauvetage », dit-il, affirmant qu’Obama et Trump « encapsulent parfaitement deux Amériques distinctes, deux histoires différentes sur l’endroit où nous devons aller ».

« Pour avoir la capacité d’aider à réparer ce qui ne va pas dans le monde, nous devons commencer à réparer ce qui ne va pas avec nous-mêmes », dit-il dans un extrait publié par The Atlantic.

« La guerre froide qui doit être gagnée maintenant est à la maison, une bataille entre des gens qui vivent dans la réalité du monde tel qu’il est et des gens qui choisissent de vivre dans une fausse réalité composée de griefs basiques de la suprématie blanche et irrationnels théories du complot – et cherchant à nous l’imposer au reste d’entre nous. »

Rhodes décrit également les années Trump comme un » puisard » où » les théories du complot étaient une force motrice derrière le gouvernement lui-même « .

Il se souvient également de la façon dont Obama l’a informé des électeurs qui ont voté pour lui pendant deux mandats, mais se sont ensuite tournés vers Trump.

« Presque tous les électeurs pourraient énumérer les défauts personnels de Trump – sa malhonnêteté, son traitement des femmes, ses manières grossières et vulgaires », écrit-il.

« Mais ils réservaient un mépris plus profond aux Clinton et à la corruption qu’ils semblaient représenter – le profit du pouvoir, la condescendance, l’appartenance à une élite qui ne se souciait pas d’eux. »