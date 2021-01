Asie Argento est venu avec nouvelles allégations d’agression sexuelle contre le directeur Rob Cohen.

L’actrice a déclaré aux médias que le Rapide et furieux helmer, avec qui elle a travaillé sur le 2002 vin Diesel Film d’action xXx, l’a droguée avec du GHB – un dépresseur communément appelé «drogue du viol» – et l’a agressée sexuellement.

Elle a d’abord dit au journal de Milan Il Corriere della Sera le 21 janvier, «À l’époque, je ne savais vraiment pas ce que c’était. Je me suis réveillé le matin nu dans son lit.

Elle a doublé ses affirmations, disant Variété magazine le 24 janvier qu’elle détaille l’agression présumée dans sa prochaine autobiographie, Anatomie d’un cœur sauvage.

Un porte-parole de Cohen a déclaré à E! News, « M. Cohen nie catégoriquement l’accusation d’agression contre lui d’Asia Argento comme étant absolument fausse. Lorsqu’ils travaillaient ensemble, ils entretenaient d’excellentes relations de travail et M. Cohen la considérait comme une amie, donc cette affirmation datant de 2002 est déconcertante, en particulier. compte tenu de ce qui a été rapporté à son sujet ces dernières années. «

Le porte-parole n’a pas donné de détails sur des rapports spécifiques sur Argento.

Argento, qui a également rendu public des allégations d’agression sexuelle contre Harvey Weinstein en 2017, a déclaré qu’elle souhaitait parler de Cohen maintenant, car d’autres femmes l’ont également accusé d’agression.

En février 2019, la fille de Cohen Météo Valkyrie prendre à Twitter pour affirmer qu’il l’a agressée à l’âge de 2 ans, et qu’il l’a emmenée rendre visite à des travailleuses du sexe à l’adolescence. Les accusations étaient également soulevé dans une procédure de divorce présenté par la mère de Weather Dianna Mitzner 20 ans plus tôt. Weather a également affirmé que son père avait violé une femme.

« Ma mère a été témoin de l’une des agressions alors que j’avais entre deux et deux ans et demi, et a depuis confirmé ce qu’elle a vu », a tweeté Weather. «Ce fait m’a coûté plus que ce que je pourrais jamais dire ici. Rob a également violé au moins une autre femme, dans son sommeil.

Cohen a nié les allégations avancées par Weather ce mois-là en Le Hollywood Reporter. «J’espère et je prie qu’un jour, mon enfant se rendra compte que peu importe ce que quelqu’un dit ou essaie de la convaincre, c’était le cas quand elle était enfant, c’est à la fois faux et inimaginable», a-t-il déclaré.