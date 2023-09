OB aide les nécessiteux dans les villages marocains détruits : « Vous pouvez ressentir la bénédiction »

IBNHUSEIN, Maroc – En parcourant certains des nombreux villages en dehors de Marrakech, à environ une heure de route, il est facile de constater à quel point le tremblement de terre de vendredi dernier a été destructeur.

Par crainte des répliques, de nombreux habitants de cette région vivent dans des tentes au bord de la route.

En route vers ces villages éloignés, CNB Les informations ont vu des milliers de ces personnes sous des tentes.

Dans le village d’Ibnhusein, nous avons discuté avec Fatna, qui a perdu son mari dans le tremblement de terre. Son village a été détruit et sa maison est désormais en ruines.

« Mon mari est mort et tout le village a été détruit par le tremblement de terre, et j’ai été choquée », nous a-t-elle dit en larmes. « Il y a des rochers sur les montagnes, donc ce n’est pas un bon endroit pour construire des maisons. Ils ne pourront donc plus construire de maison dans cette zone.

Après le coucher du soleil, l’Opération Blessing a commencé à distribuer de la nourriture à un grand nombre de ces Marocains désormais sans abri.

Très peu de secours, voire aucun, n’ont atteint certains villages éloignés. C’est pourquoi l’Opération Blessing est là, pour fournir de la nourriture et des lampes solaires, puisqu’il n’y a pas d’électricité et qu’il n’y a pas beaucoup d’espoir pour l’avenir.

Une femme a exprimé sa gratitude à l’équipe OB pour ce qu’elle a reçu, en leur disant « shukhran », en arabe pour « merci ».

Brendan O’Leary d’Operation Blessing nous a dit : « C’est vraiment une véritable leçon d’humilité en raison du soutien apporté par nos généreux donateurs – pour nous donner l’opportunité d’être des instruments d’amour ici au Maroc, mais aussi de partager avec les gens et d’entendre leurs des histoires de perte et de dévastation et commencer à apporter cet espoir. Cela vous touche vraiment au cœur.

Le cœur de bon nombre de ces missions humanitaires de l’Opération Blessing est constitué par les volontaires, qui consacrent leur temps et leurs efforts pour apporter espoir et aide aux personnes dans le besoin.

« Ils sont incroyablement importants », a déclaré O’Leary. « Beaucoup d’entre eux ont des liens locaux plus profonds que nous. C’est ma première fois au Maroc, donc avoir des gens qui connaissent la culture, qui connaissent les gens, qui connaissent la langue, peut vraiment nous aider à nous connecter et à établir ces relations qui sont vraiment importantes lorsque vous êtes ici pour essayer de démontrer l’amour de Dieu. .»

Des bénévoles comme Layla et Zouhair Hmami.

« Les gens ont désespérément besoin », a expliqué Layla. « Ils ont vraiment besoin de choses de base et nécessaires comme de la nourriture, de l’eau, des couvertures, des tentes – et nous sommes très chanceux et heureux de pouvoir les aider.

Layla a ajouté : « Ils sont très reconnaissants, très reconnaissants, très bénis et vous pouvez sentir que la bénédiction arrive dans ce domaine. »

Zouhair Hmami a accepté en disant : « C’est bien de bénir certaines personnes. Cela les rend très heureux car ils ont besoin de personnes pour les encourager, car ils sont choqués. Ils ont vraiment (beaucoup) besoin que les gens viennent – ​​tout, même (un) petit sandwich, fait (a) une grande différence pour eux. Même lorsque vous les encouragez (avec un) mot, cela les rend très, très heureux.

« Nous voulons juste remercier tous ceux qui font un don pour cette opération spéciale ici », a partagé Layla Hmami.

Elle a poursuivi : « Nous pouvons constater un impact dans ces vies. On voit aussi qu’ils ont de l’espoir. Chaque fois que les gens leur viennent en aide, ils voient un peu d’espoir et cela fait une énorme différence dans leur vie.

Malgré sa douleur et sa perte, Fatna était d’accord. « Les gens ressentent de la joie de recevoir cette aide et c’est une chose importante. Ils sentent que leur vie change grâce à cela.

