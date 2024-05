Oatzempic : devriez-vous essayer la boisson « miracle » pour perdre du poids ?

jeIl ne faudra pas longtemps avant que les médias sociaux inventent une alternative naturelle au médicament injectable « miracle » très médiatisé pour perdre du poids, le sémaglutide, mieux connu sous son nom de marque Ozempic. Et en effet, juste après, vient une tendance bien-être sous la forme d’une boisson à base d’avoine qui est censée réduire votre appétit et entraîner une perte de poids spectaculaire. « Oatzempic », comme on surnomme la boisson DIY, est préparé en mélangeant un demi-verre de flocons d’avoine, un verre d’eau, une pincée de cannelle et un filet de jus de citron vert. Aussi rudimentaire et improbable que cela puisse paraître, il est devenu culte, avec 40 millions de vues sur TikTok ainsi que des publications avant et après sur Instagram. Certains prétendent que cela les a aidés