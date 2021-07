Oatly, AMC, Lululemon, American Airlines et plus

Découvrez les entreprises qui font les gros titres dans les échanges de midi.

Bank of America – Les actions du géant bancaire ont chuté de 2,5% après avoir déclaré un bénéfice trimestriel de 1,03 $ par action, y compris un avantage fiscal unique. Bien que cela soit supérieur à l’estimation consensuelle de 77 cents, la société a déclaré des revenus inférieurs aux prévisions de Wall Street et des dépenses plus élevées. Citi et PNC ont également annoncé des bénéfices meilleurs que prévu mercredi matin et se négocient à la baisse.

BlackRock — Les actions de la société de gestion d’actifs ont chuté de 3% malgré l’annonce d’un bénéfice trimestriel meilleur que prévu mercredi. BlackRock a rapporté 10,03 $ par action, dépassant de 57 cents l’estimation consensuelle pour le deuxième trimestre. Les actifs sous gestion ont atteint un record de 9,49 billions de dollars au cours du trimestre.

Stocks énergétiques – Les stocks énergétiques chutent après que l’Agence internationale de l’énergie a mis en garde mardi contre la perspective d’un creusement du déficit de l’offre si l’OPEP+ ne parvient pas à un accord sur sa politique de production. Marathon Petroleum et Valero sont en baisse de 3,9%, Occidental a perdu plus de 7% et Cabot Oil & Gas a baissé de 5%.

Oatly – Les actions d’Oatly ont chuté de 2,7% après que la société laitière alternative a été accusée de pratiques comptables douteuses et de déformer ses pratiques de durabilité. La société suédoise de substituts de lait à base d’avoine a fait ses débuts aux États-Unis il y a environ deux mois.

Peloton – Les actions de l’empire de l’entraînement à domicile ont chuté de plus de 5% après que Wedbush Securities a abaissé son action à « neutre » au lieu de « surperformer ». Wedbush a noté que le nombre d’alternatives de remise en forme augmente et, à mesure que l’économie rouvre, les clients quittent à nouveau leur domicile pour des entraînements à l’extérieur.

Lululemon – L’action de la marque athleisure a augmenté de 1,6% après que Goldman a lancé une couverture avec une cote « achat » et l’a incluse dans sa liste « Conviction Buy ». Même si les gens échangent leurs leggings et pantalons de survêtement contre des vêtements d’affaires décontractés, Goldman a déclaré que Lululemon peut s’étendre à de nouvelles catégories géographiquement et catégoriquement.

Delta Airlines – Les actions du transporteur aérien sont en baisse de 1,5% après avoir signalé avoir perdu 1,07 $ par action pour le deuxième trimestre, ce qui était moins une perte que prévu par les analystes. La compagnie aérienne a toutefois dépassé les estimations de revenus, notant une demande accélérée des clients et un bénéfice avant impôts « solide » pour le mois de juin.

American Airlines — American Airlines a vu son action augmenter de plus de 3% avant la publication de ses résultats du deuxième trimestre la semaine prochaine. La société a déclaré s’attendre à un « léger » bénéfice avant impôts pour le deuxième trimestre.

L Brands — Les actions du détaillant ont progressé de plus de 1% après que la société a relevé ses prévisions de bénéfices pour le deuxième trimestre. Les perspectives optimistes viennent au milieu de la force des divisions Victoria’s Secret et Bath & Body Works de L Brands. La société a également annoncé son intention de vendre 20 millions d’actions détenues par le fondateur Leslie Wexner et d’autres.

Apple – Apple se négocie plus de 2% de plus après des informations selon lesquelles la société a demandé aux fournisseurs d’augmenter de 20% la production d’iPhones de nouvelle génération. Cette nouvelle fait suite à un autre rapport de mardi selon lequel la société de technologie travaille avec Goldman Sachs sur un service d’achat maintenant-payer plus tard.

AMC Entertainment – ​​La chaîne de cinémas a vu ses actions chuter de plus de 15 % à environ 33 dollars pièce mercredi, soit moins de la moitié de son record historique de 72,62 dollars début juin. La baisse a porté ses pertes mensuelles à près de 40 %. Le stock est toujours en hausse de plus de 1 500% cette année grâce à la manie du stock de meme plus tôt cette année.

– Hannah Miao, Pippa Stevens et Yun Li de CNBC ont contribué au reportage