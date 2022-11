Oatly, Amazon, Hasbro et plus

Découvrez les entreprises qui font les gros titres dans le commerce de midi.

Oatly – Les actions du fabricant de boissons à base d’avoine ont chuté de 11% après que la société a annoncé une perte et des revenus trimestriels plus importants que prévu, en deçà du consensus. Oatly a cité les restrictions de China Covid, les défis de production et un dollar américain plus fort pour la faiblesse de ses performances

Amazone – Amazon a chuté de 1,4% suite à un rapport selon lequel il prévoit de licencier environ 10 000 employés dès cette semaine. Les coupes seraient les plus importantes de l’histoire de l’entreprise et affecteraient principalement l’organisation des appareils, la division de vente au détail et les ressources humaines d’Amazon, selon le New York Times.

Hasbro – Les actions ont chuté de près de 9% après que Bank of America a déclaré que la société de jouets nuisait à l’une de ses meilleures marques, le jeu de cartes “Magic: The Gathering”. La société a noté que la société déployait trop de nouveaux jeux de cartes et augmentait trop la production pour tenter de capitaliser sur la demande, mais cela décourageait les détaillants et les consommateurs.

Biogène – Les actions de Biogen ont augmenté de 4 % après l’échec du médicament contre la maladie d’Alzheimer du concurrent Roche lors de deux tests de phase finale. Les actions d’Eli Lilly ont également ajouté 1,8% aux nouvelles.

Micro-systèmes avancés – Les actions du fabricant de puces ont augmenté de 3,4% à la suite des mises à niveau pour acheter à partir du neutre et pour surperformer du neutre d’UBS et de Baird, respectivement.

Moderne – Les actions du fabricant de médicaments ont bondi de 7,5% après que la société a déclaré que son nouveau rappel avait déclenché cinq fois plus d’anticorps contre l’omicron BA.5 que les anciens vaccins chez les personnes ayant déjà contracté des infections à Covid. Le titre est toujours en baisse de près de 28 % cette année après un rallye de 143 % en 2021 et une progression de 434 % en 2020.

Roche noire – Les actions de BlackRock ont ​​​​chuté de 3,4% après que la société a reporté le lancement de son fonds négocié en bourse d’obligations chinoises en raison des tensions croissantes entre les États-Unis et Pékin, a rapporté le Financial Times.

JD.com , Baidu – Les actions des entreprises chinoises JD.com et Baidu ont bondi respectivement de 4,7% et 2,4% alors que l’indice chinois Hang Seng a augmenté de 1,7% suite à des nouvelles positives concernant Covid et le secteur immobilier du pays, qui est endetté.

Actions cloud – Les actions cloud ont glissé lundi alors que les investisseurs ont retiré des gains de la table. La baisse fait suite à la flambée de la semaine dernière, qui a fait grimper le WisdomTree Cloud Computing ETF (WCLD) de 15,92 %. Datadog a chuté de 3,8 %, Atlassian perdre 3,2 % et Échelle Z a chuté de 3,5 %.

CF Industries , Cortéva – Les actions des sociétés d’engrais CF Industries et Corteva ont bondi de 4,2% et 3,8% alors que le prix des contrats à terme sur le gaz naturel a bondi de plus de 6% sur les prévisions de temps froid et de demande de chauffage gonflée.

– Alex Harring, Tanaya Macheel et Yun Li de CNBC ont contribué au reportage