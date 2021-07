Oatly accusé d’exagérer les revenus et de greenwashing par le court métrage militant Spruce Point

« Nous ne pensons pas que tout cela soit dans le récit pour le moment », a déclaré Ben Axler, fondateur et directeur des investissements de Spruce Point, dans une interview. « Nous pensons qu’il s’agit d’une forte vente et que le cours de l’action pourrait être surévalué de 70 %. »

Cependant, le rapport de Spruce Point affirme qu’Oatly a induit les investisseurs en erreur en omettant ou en manipulant des faits clés dans son prospectus et une présentation aux investisseurs de juin et soutient que la société n’atteindra jamais la rentabilité. Le rapport devrait être publié mercredi matin.

L’activiste à découvert Spruce Point Capital Management a accusé Oatly de pratiques comptables louches et d’induire les consommateurs et les investisseurs en erreur sur ses pratiques de développement durable.

De plus, Oatly a nommé Frances Rathke présidente de son comité d’audit. À l’époque où elle était directrice financière, trésorière et directrice comptable de Green Mountain Coffee Roasters, la SEC a enquêté sur les pratiques comptables de l’entreprise, forçant l’entreprise à retraiter ses résultats financiers. La biographie de Rathke sur le site Web d’Oatly n’inclut pas son ancien rôle de directrice comptable de la société de café. Sa page LinkedIn détaille son temps avec l’entreprise.

« D’après notre expérience, c’est très inhabituel », a déclaré le rapport. « … Si les rotations d’auditeurs peuvent être perçues de manière positive, nous pensons que trois auditeurs en six ans est excessif au vu des anomalies comptables que nous avons identifiées concernant les ventes, les marges brutes, les stocks et les dépenses d’investissement. »

Spruce Point a fait valoir que la société n’avait pas été transparente avec les investisseurs au sujet des chiffres clés impliqués dans sa comptabilité et son audit. Par exemple, Oatly aurait passé en revue trois auditeurs en six ans, un fait qui n’a pas été divulgué dans ses documents pour rendre public.

De plus, Spruce Point allègue qu’Oatly surestime sa marge brute. La société n’inclut pas les frais d’expédition et de manutention sortants dans ses calculs et ne divulgue pas que sa présentation de la marge brute n’est pas comparable à celle d’autres sociétés alimentaires. Le rapport allègue que la marge brute d’Oatly est en fait inférieure de 6,4% lorsque la logistique et l’expédition sont prises en compte.

« Nous observons des périodes de grande divergence dans les taux de croissance des revenus et des comptes débiteurs chez Oatly », indique le rapport. « C’est un signe classique de manigances comptables potentielles et est souvent cité comme un signal d’alarme pour prédire les scandales comptables. »

Oatly s’est également présenté comme une option plus durable que le lait de vache ou d’autres alternatives non laitières aux consommateurs et aux investisseurs. Mais Spruce Point allègue que la société a donné une impression trompeuse de ses références écologiques, connues sous le nom de greenwashing, et a fait passer son expansion mondiale avant sa mission.

Parmi les exemples qu’il cite, citons la présentation de la société aux investisseurs en juin 2021, qui utilise des données basées sur une étude de 2013 qui a été mise à jour trois ans plus tard. Les données n’incluent pas l’impact de l’expansion de la société en Asie ou aux États-Unis.

Spruce Point allègue également qu’Oatly a sélectionné les données en omettant que sa consommation d’eau est supérieure à celle de la fabrication du lait de vache. Le rapport de développement durable 2019 de l’entreprise a également montré que son usine du New Jersey utilisait 55 % d’eau en plus pour chaque litre de base d’avoine que ses installations en Suède et aux Pays-Bas.

Depuis plusieurs trimestres, l’installation du New Jersey a n’était pas en conformité avec l’Agence de protection de l’environnement, selon le rapport. Le site Web de l’EPA n’identifie pas la ou les violations.

De plus, le fonds spéculatif a obtenu des documents via une demande en vertu de la Freedom of Information Act à Millville, dans le New Jersey, qui montrait des problèmes avec les eaux usées de l’usine en 2019, mais la société n’a pas encore ouvert d’installation de traitement des eaux usées.

« Ils ont des niveaux très élevés d’eaux usées comme sous-produit, mais ils le savent depuis 2019 et ils sont toujours en train de faire face à cela », a déclaré Axler.

Le rapport indique également que le transport d’Oatly est une source majeure de son impact environnemental. Selon Spruce Point, l’entreprise s’approvisionne en avoine dans l’Ouest canadien et l’expédie ensuite à son usine du New Jersey. Pour son expansion en Asie, Oatly s’approvisionne en avoine en Suède.