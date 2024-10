Oasis va annuler 50 000 billets pour la tournée de La Réunion sur les marchés secondaires

Plus de 50 000 billets vendus pour la tournée de retrouvailles d’Oasis au Royaume-Uni en 2025 seront annulés, ont confirmé les promoteurs Live Nation et SJM au BBC le lundi.

Les promoteurs ont déclaré que tous les billets invalidés seraient à nouveau disponibles auprès du vendeur officiel, Ticketmaster, à leur valeur nominale.

La mise en vente britannique pour la tournée, annoncée en août, est la dernière d’une série de débâcles en matière de billetterie, en raison d’une demande dépassant de loin l’offre. Environ 1,4 million de billets étaient en vente, mais plus de 10 millions de fans venus de 158 pays ont tenté de les acheter. Inévitablement, en quelques heures, le marché secondaire a été inondé de billets à des prix considérablement gonflés.

Lorsque les billets ont été mis en vente, on a dit aux fans qu’ils ne pouvaient acheter des billets à leur valeur nominale que via Ticketmaster ou son partenaire de revente, Twickets, dans le but d’éviter le scalping ; ils ont affirmé plus tard qu’environ 4 % de l’inventaire – environ 50 000 billets – avait atterri sur des sites de revente. Les promoteurs ont déclaré qu’ils prévoyaient d’annuler ces billets dans les prochains jours, notant que les fans qui pensent que leurs billets ont été annulés par erreur pourront parler à l’agent de billetterie compétent pour faire enquête sur leur cas.

Un porte-parole de l’entreprise a déclaré : « Ces termes et conditions ont été mis en place avec succès pour prendre des mesures contre les sociétés de billetterie secondaires qui revendent des billets pour d’énormes profits. Seulement 4% des billets ont fini sur des sites de revente. Certaines grandes tournées peuvent voir jusqu’à 20 % des billets apparaître via les principales plateformes secondaires non autorisées.

« Toutes les parties impliquées dans la tournée continuent d’exhorter les fans à ne pas acheter de billets sur des sites Web non autorisés, car certains d’entre eux pourraient être frauduleux et d’autres sujets à annulation. »

Cependant, un représentant de la société secondaire britannique de billets Viagogo a déclaré à la BBC qu’elle continuerait à vendre des billets pour Oasis.

« Nous continuerons à les vendre de la manière que le régulateur nous demande », a déclaré le représentant. « Nous répondons à un besoin clair des consommateurs, nous continuerons à le faire sur cette base. »

Le mois dernier, le groupe a annoncé qu’il n’utiliserait pas le modèle de tarification dynamique controversé de Ticketmaster, qui augmente les prix des billets en fonction de la demande, pour la partie américaine de leur tournée de retrouvailles. En plus des problèmes causés par le modèle au Royaume-Uni, il a conduit à des problèmes similaires aux États-Unis en 2022, lorsque la tournée de Bruce Springsteen a été mise en vente, ce qui a fait grimper les prix à quatre chiffres peu de temps après sa mise en vente.