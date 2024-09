Oasis organisera une tournée de retrouvailles au Rose Bowl en septembre 2025

Seize ans après sa dernière représentation en Amérique du Nord, Oasis organisera sa tournée de retrouvailles aux États-Unis, au Canada et au Mexique l’année prochaine.

Les frères nouvellement réconciliés Noel et Liam Gallagher ont ajouté une multitude de dates à leur tournée Oasis Live ’25, avec l’intention de jouer un concert dans la grande région de Los Angeles en août. Ils ont également pris la décision d’abandonner le modèle problématique de tarification dynamique, un système qui augmente le prix des billets de concert en période de forte demande, après avoir créé une « expérience inacceptable » pour les fans souhaitant assister aux concerts du groupe au Royaume-Uni et en Irlande.

Les Gallaghers monteront sur scène au Rose Bowl le 6 septembre 2025, en plus des spectacles dans les stades qui viennent d’être ajoutés à Toronto, Chicago, East Rutherford, NJ et Mexico en août et septembre. Le groupe de rock du Kentucky Cage the Elephant sera l’invité spécial à toutes les dates, ont annoncé lundi les producteurs Live Nation et SJM.

« Amérique. L’Oasis arrive. Vous avez une dernière chance de prouver que vous nous aimez depuis le début », ont déclaré les frères dans un communiqué.

À la fin du mois dernier, les musiciens de « Wonderwall » et de « Don’t Look Back in Anger » ont apparemment réglé la querelle amère et pleine de piques qui a conduit à leur séparation en 2009. Ils ont annoncé en août qu’ils se remettraient ensemble à temps pour le 30ème anniversaire du premier album studio d’Oasis, « Definitely Maybe », qui a de nouveau grimpé dans les charts après l’annonce des retrouvailles.

Le groupe de rock britannique reconstitué a déjà donné 19 concerts à guichets fermés au Royaume-Uni et en Irlande l’année prochaine, donnant le coup d’envoi de la tournée tant attendue à Cardiff le 4 juillet. Des concerts supplémentaires ont eu lieu dans leur ville natale de Manchester, ainsi qu’à Londres. , Édimbourg, Écosse et Dublin. Ils semblent prêts à clôturer les étapes nord-américaines et européennes de la tournée avec un retour à Londres les 27 et 28 septembre, mais des plans sont en cours pour qu’Oasis Live ’25 se rende sur d’autres continents plus tard l’année prochaine.

L’inscription en prévente est ouverte le www.oasisinet.com et restera actif jusqu’à mardi. Les billets généraux seront mis en vente vendredi via Ticketmaster.

La direction d’Oasis a publié lundi un déclaration confirmant que le modèle de tarification dynamique de Ticketmaster « ne sera pas appliqué à la prochaine vente de billets pour les concerts d’Oasis en Amérique du Nord » pour « éviter, espérons-le, une répétition des problèmes rencontrés récemment par les fans du Royaume-Uni et d’Irlande ». Les spectateurs avaient accusé Ticketmaster, basé à Beverly Hills, de les avoir escroqués, provoquant une réponse du gouvernement britannique et une consultation parlementaire sur la billetterie secondaire et la tarification dynamique dans le secteur des événements en direct.

« Il est largement admis que la tarification dynamique reste un outil utile pour lutter contre la vente de billets et maintenir les prix pour une proportion significative de fans inférieurs au tarif du marché et donc plus abordables », indique le communiqué. « Mais lorsque la demande de billets sans précédent (où la tournée entière pourrait être vendue plusieurs fois au moment de la mise en vente des billets) est combinée à une technologie qui ne peut pas répondre à cette demande, elle devient moins efficace et peut conduire à une expérience inacceptable pour les fans. .»

Les dates de tournée précédemment annoncées d’Oasis se sont immédiatement vendues, culminant avec le plus grand lancement de concert jamais vu au Royaume-Uni et en Irlande, ont déclaré Live Nation et SJM, notant que plus de 10 millions de fans de 158 pays ont fait la queue pour acheter des billets. Dans la foulée de l’annonce de ses retrouvailles et de sa tournée, le groupe – qui attire plus de 32 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify uniquement – ​​a vu son audience en streaming augmenter de près de 50 % sur la plateforme et a remporté son huitième album n°1 au Royaume-Uni avec le 30e. anniversaire de « Certainement peut-être ».