Oasis n’utilisera pas la tarification dynamique de Ticketmaster pour sa tournée en Amérique du Nord

Oasis a annoncé le Étape nord-américaine de sa tournée de retrouvailles 2025 ce matin, et la direction du groupe a également partagé une décision qui sera une bonne nouvelle pour les fans : ils n’auront pas à s’inquiéter des tarifs gonflés de « tarification dynamique » lorsque la vente des billets débutera le 4 octobre. La tarification dynamique permet aux prix des billets de fluctuer en fonction de la demande, mais trop souvent, le résultat final est que les prix dépassent largement leur valeur nominale pour des spectacles de grande envergure. Cela a conduit de nombreuses personnes à déplorer cette fonctionnalité ces dernières années.

« Il est largement admis que la tarification dynamique reste un outil utile pour lutter contre la vente de billets et maintenir les prix pour une proportion significative de fans inférieurs au tarif du marché et donc plus abordables », indique le communiqué.

« Mais lorsque la demande de billets sans précédent (où la tournée entière pourrait être vendue plusieurs fois au moment de la mise en vente des billets) est combinée à une technologie qui ne peut pas répondre à cette demande, elle devient moins efficace et peut conduire à une expérience inacceptable pour les fans. .»

Tarification dynamique était en vigueur pour les spectacles d’Oasis au Royaume-Uni et en Irlande, et les prix exorbitants qui en ont résulté ont indigné de nombreux acheteurs prometteurs, conduisant à une enquête de l’Autorité de la concurrence et des marchés. De son côté, Ticketmaster a toujours soutenu que les artistes avaient la possibilité de désactiver la tarification dynamique pour tout événement. Oasis l’a fait « pour éviter, espérons-le, une répétition des problèmes rencontrés récemment par les fans au Royaume-Uni et en Irlande », a déclaré la direction du groupe. Comme pour ces dates, Oasis organise un scrutin de prévente pour donner aux fans une meilleure chance d’obtenir des billets.

La partie nord-américaine d’Oasis Live 25 amènera le groupe aux États-Unis pour la première fois depuis 2008. Les dates de tournée annoncées aujourd’hui sont :