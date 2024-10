Oasis gagnera plus de « 50 000 000 £ chacun » lors d’une tournée de retrouvailles avec de « grands projets »

Noel et Liam Gallagher envisageraient de vendre des planches à repasser… (Photo : Dave Hogan/Getty Images)

Oasis prévoit de vendre des tapettes à mouches et des planches à repasser dans le cadre de sa tournée 2025, a-t-on rapporté.

Après 15 ans de querelle, les frères Liam et Noel Gallagher ont annoncé cette année qu’ils partiraient – ​​enfin – en tournée de retrouvailles l’année prochaine.

La ruée était réelle, alors que des millions de personnes ont essayé – et beaucoup ont échoué – de mettre la main sur des billets pour le Royaume-Uni et l’Irlande au milieu d’une controverse dynamique sur les prix, de billets à 100 000 £ sur les sites de revente et de sites Web en panne.

Mais maintenant, les dates sont fixées, les billets ont disparu, et tout le monde croise les doigts et les orteils pour que les frères et sœurs de Manchester restent en bons termes pendant toute la course.

S’il est difficile de savoir exactement combien Liam et Noel empocheront de leurs retrouvailles, un expert a prédit dans une interview avec Le Soleil la tournée pourrait rapporter plus de 400 millions de livres sterling grâce aux billets, au parrainage et aux marchandises, les frères remportant chacun 50 millions de livres sterling.

Maintenant, la publication a rapporté quelques détails sur leurs projets de marchandises – qui impliqueraient des articles ménagers assez ennuyeux, notamment des planches à repasser, des tapettes à mouches, du fil dentaire et du fil dentaire.



Vous pourriez même vous procurer du fil dentaire Oasis et des tapettes à mouches, selon les rapports (Photo : Paul Bergen/Redferns)



Un expert a prédit que les frères gagneraient chacun 50 millions de livres sterling sur la tournée 2025 (Photo : Dave Hogan/Getty Images)

« Ils ont de grands projets en matière de marchandises », a déclaré une source.

« Des millions de personnes voulaient obtenir des billets pour les spectacles et Oasis sait qu’ils dépenseront également de l’argent en produits de marque.

« La nouvelle marque concerne Oasis Live ’25 et couvre tout.

« Des pinces à linge et des couronnes de Noël, des déodorants et des crèmes hydratantes sont également répertoriés. »

Nous sommes en quelque sorte obsédés par l’idée du fil dentaire Oasis.

Les hitmakers de Wonderwall débutent leur tournée à Cardiff le 4 juillet 2025 et se rendent dans leur ville natale de Manchester pour cinq nuits avant de s’envoler pour Londres pour cinq autres concerts.

Ils se produiront également à Édimbourg et à Dublin avant de traverser l’Atlantique pour des dates en Amérique du Nord.

Suite à une énorme demande, le groupe a ajouté des dates supplémentaires au Royaume-Uni et terminera sa tournée les 27 et 28 septembre à Londres.

Cela survient après que la tarification dynamique ait été utilisée de manière controversée lors de leur vente générale initiale au Royaume-Uni et en Irlande.

De nombreux fans ont fait la queue pendant des heures pour atterrir sur la page des billets et voir leurs seules options de 300 £ ou plus en raison de la demande.

Ticketmaster a déclaré qu’il ne fixe pas les prix des concerts et que son site Internet indique que cela dépend de « l’organisateur de l’événement » qui « a fixé le prix de ces billets en fonction de leur valeur marchande ».



Leur tournée débutera le 4 juillet à Cardiff (Photo : Simon Ritter/Redferns)

Alors qu’Oasis avait précédemment déclaré qu’il n’était pas impliqué dans la décision de mettre en œuvre une tarification dynamique, après d’énormes réactions négatives, il a été abandonné pour la deuxième série de ventes aux dates ajoutées à Wembley et pour leur tournée en Amérique du Nord.

Les fans chanceux qui ont reçu un code de vote pour les dates ajoutées à Wembley ont eu une expérience d’achat comparable, faisant la queue pendant une courte période avant d’acheter leurs billets dans la fourchette de prix annoncée de 74,25 £ à 206,25 £, sans frais gonflés.

L’Autorité des normes de publicité (ASA) a confirmé avoir reçu 450 plaintes individuelles concernant des « affirmations trompeuses sur la disponibilité et les prix » après que la vente initiale ait été critiquée pour sa tarification dynamique.

Sir Keir Starmer a publié une déclaration sur le problème, sur lequel les amateurs de concerts s’expriment depuis un certain temps, déclarant qu’il était « injuste » pour les clients.

Le Premier ministre a déclaré lundi à Matt Chorley sur BBC Radio 5 Live : « C’est vraiment important, car ce n’est pas seulement un problème d’Oasis. »

Il a poursuivi: « C’est un problème pour les billets pour toutes sortes d’événements, où les gens se connectent immédiatement, dès qu’ils le peuvent, et en quelques secondes parfois, parfois quelques minutes, tous les billets ont disparu et les prix commencent à monter en flèche. toit, ce qui signifie que beaucoup de gens ne peuvent pas se le permettre.

« Vous devez arrêter ça. Nous sommes en consultation à ce sujet.

Metro a contacté les représentants d’Oasis pour commentaires.

