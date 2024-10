Oasis fixe les dates de sa tournée de réunion nord-américaine en 2025

Oasis organise sa tournée de retrouvailles en Amérique du Nord avec des spectacles dans les stades de Toronto, Chicago, New York, Los Angeles et Mexico en août et septembre 2025. Cage the Elephant apparaîtra en tant qu’invité spécial à toutes les dates de tournée nord-américaine.

Mise à jour: « En raison d’une demande phénoménale », Oasis a ajouté des dates supplémentaires à Toronto, New York, Los Angeles et Mexico.

« Amérique. L’Oasis arrive. Vous avez une dernière chance de prouver que vous nous aimez depuis le début », a déclaré le groupe dans un communiqué annonçant les dates. Les frères Gallagher ont joué ensemble pour la dernière fois en Amérique du Nord en décembre 2008.

Une prévente de billets pour les dates de la tournée nord-américaine est prévue le jeudi 3 octobre via Maître des billets; les fans peuvent actuellement s’inscrire sur www.oasisinet.com jusqu’au 1er octobre à 8 h HE. Une mise en vente générale des billets aura ensuite lieu le vendredi 4 octobre à 12h00 heure locale via Maître des billets.

Suite à une mise en vente difficile des billets pour leurs concerts au Royaume-Uni, Oasis a annoncé que le modèle de tarification dynamique de Ticketmaster ne s’appliquerait pas à la vente de billets pour ses dates de tournée nord-américaine.

« Il est largement admis que la tarification dynamique reste un outil utile pour lutter contre la vente de billets et maintenir les prix pour une proportion significative de fans inférieurs aux tarifs du marché et donc plus abordables », a déclaré la direction du groupe dans un communiqué. « Mais lorsque la demande de billets sans précédent (où la tournée entière pourrait être vendue plusieurs fois au moment de la mise en vente des billets) est combinée à une technologie qui ne peut pas répondre à cette demande, elle devient moins efficace et peut conduire à une expérience inacceptable pour les fans. .»

Les prochains concerts nord-américains font partie de la vaste tournée de retrouvailles d’Oasis qui débutera au Royaume-Uni en juillet 2025 et marquera les premières performances ensemble du groupe en 16 ans. D’autres dates devraient être annoncées à Séoul, Tokyo, Melbourne, Sydney, São Paulo, Santiago et Buenos Aires dans les semaines à venir.

Dates de la tournée nord-américaine Oasis 2025 :

24/08 – Toronto, ON @ Stade Rogers

25/08 – Toronto, ON @ Stade Rogers

28/08 – Chicago, Illinois @ Soldier Field

31/08 – E. Rutherford, NJ @ Stade MetLife

09/01 – E. Rutherford, NJ @ Stade MetLife

09/06 – Los Angeles, Californie @ Rose Bowl

09/07 – Los Angeles, Californie @ Rose Bowl

09/12 – Mexico, Mexique @ Estadio GNP Seguros

13/09 – Mexico, Mexique @ Estadio GNP Seguros

Dates de la tournée Oasis 2025 :

07/04 — Cardiff, Royaume-Uni @ Principality Stadium

07/05 — Cardiff, Royaume-Uni @ Principality Stadium

07/11 — Manchester, Royaume-Uni @ Heaton Park

07/12 — Manchester, Royaume-Uni @ Heaton Park

16/07 — Manchester, Royaume-Uni @ Heaton Park

19/07 — Manchester, Royaume-Uni @ Heaton Park

20/07 — Manchester, Royaume-Uni @ Heaton Park

25/07 — Londres, Royaume-Uni @ Stade de Wembley

26/07 — Londres, Royaume-Uni @ Stade de Wembley

30/07 — Londres, Royaume-Uni @ Stade de Wembley

08/02 — Londres, Royaume-Uni @ Wembley Stadium

08/03 — Londres, Royaume-Uni @ Wembley Stadium

08/08 — Édimbourg, Royaume-Uni @ Scottish Gas Murrayfield Stadium

08/09 — Édimbourg, Royaume-Uni @ Scottish Gas Murrayfield Stadium

08/12 — Édimbourg, Royaume-Uni @ Scottish Gas Murrayfield Stadium

16/08 — Dublin, Irlande @ Croke Park

17/08 — Dublin, Irlande @ Croke Park

24/08 – Toronto, ON @ Stade Rogers

25/08 – Toronto, ON @ Stade Rogers

28/08 – Chicago, Illinois @ Soldier Field

31/08 – E. Rutherford, NJ @ Stade MetLife

09/01 – E. Rutherford, NJ @ Stade MetLife

09/06 – Los Angeles, Californie @ Rose Bowl

09/07 – Los Angeles, Californie @ Rose Bowl

09/12 – Mexico, Mexique @ Estadio GNP Seguros

13/09 – Mexico, Mexique @ Estadio GNP Seguros

27/09 — Londres, Royaume-Uni @ Stade de Wembley

28/09 — Londres, Royaume-Uni @ Stade de Wembley