Oasis et Ticketmaster sont invités à rembourser les fans après la débâcle de la « tarification dynamique » | Ticketmaster

Oasis et Ticketmaster devraient rembourser les fans qui ont fini par payer des centaines de livres de plus que la valeur nominale des billets après que la soi-disant « tarification dynamique » a été utilisée pour gonfler les prix, a déclaré le groupe de consommateurs Which ?.

Which? a appelé le groupe et la société de billetterie à « faire ce qu’il faut » et à rembourser la différence entre la valeur nominale des billets et le prix fortement gonflé que beaucoup ont fini par devoir payer.

Certains fans ont payé plus de 350 £ pour des billets d’une valeur nominale inférieure à 150 £ et ont dû prendre une décision en une fraction de seconde pour finaliser leur achat, car la tarification dynamique a fait grimper les prix pendant le processus de réservation.

Lisa Webb, experte en droit de la consommation chez Which ?, a déclaré : « Il semble extrêmement injuste que les fans d’Oasis se soient levés tôt et se soient battus dans les files d’attente pour découvrir que le prix des billets avait plus que doublé par rapport au prix initialement annoncé.

« Oasis et Ticketmaster devraient faire ce qu’il faut et rembourser les fans qui ont pu être induits en erreur en payant plus cher que prévu pour des billets qui auraient coûté la moitié du prix quelques heures plus tôt. »

Webb a ajouté : « Which ? estime que les pratiques de tarification « très demandées » de Ticketmaster pour les billets d’Oasis pourraient avoir enfreint la loi sur la protection des consommateurs, car il semble que les fans n’aient pas été correctement avertis de son utilisation avant bien trop tard dans le processus d’achat, ce qui a entraîné un choc désagréable au moment du paiement. »

Sous le protection des consommateurs contre les réglementations commerciales déloyalesLes commerçants ne doivent pas induire en erreur sur la manière dont les prix sont présentés ni omettre des informations clés sur les prix.

La semaine dernière, Oasis a blâmé les promoteurs, Ticketmaster et l’équipe de direction du groupe, affirmant n’avoir « à aucun moment eu connaissance » de la stratégie de vente, qui fait désormais l’objet d’enquêtes distinctes menées par l’organisme de surveillance de la concurrence britannique et son homologue européen.

Un porte-parole de Ticketmaster a déclaré : « Nous nous engageons à coopérer avec l’Autorité de la concurrence et des marchés et sommes impatients de partager avec eux davantage d’informations sur la vente des billets. »

Les relations presse du groupe n’ont pas répondu à une demande de commentaire.

La tournée de retrouvailles de Liam et Noel Gallagher, annoncée 15 ans après la séparation acrimonieuse du groupe, devrait générer des revenus de 400 millions de livres sterling, selon certaines estimations.

La semaine dernière, Oasis a annoncé deux dates supplémentaires au stade de Wembley, portant le total de la tournée à 19 jusqu’à présent. Un tirage au sort « spécial, échelonné et sur invitation uniquement » pour les billets pour les concerts supplémentaires à Wembley n’utilisera pas de tarification dynamique.

La date du scrutin n’a pas été annoncée, mais elle est conçue pour permettre aux fans vérifiés qui n’ont pas obtenu de billet lors du scrutin de précommande original de Ticketmaster de réessayer.

Toutes les personnes éligibles à l’achat de billets – jusqu’à 180 000 disponibles sur deux nuits dans la plus grande salle du Royaume-Uni – ont été contactées le week-end dernier.

Les prix n’ont pas été dévoilés, mais avant la mise en vente initiale, les promoteurs avaient déclaré que les billets debout coûteraient environ 150 £, tandis que les billets assis standard coûteraient entre 73 £ et environ 205 £.