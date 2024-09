Oasis et Fontaines DC suscitent des tensions au milieu des spéculations sur le match d’ouverture

Oasis a officiellement annoncé sa réunion tant attendue en août, et depuis, il semble que tous les gars de ce côté de Manchester ont attrapé la fièvre Oasis – tout le monde, c’est-à-dire, à l’exception de certains membres de Fontaines DC, qui ont exprimé leur désintérêt pour toute cette affaire.

Dans une interview accordée à Studio Brussel, Carlos O’Connell et Conor Deegan III, membres de Fontaines DC, ont admis qu’ils n’étaient pas très enthousiastes à l’idée du retour d’Oasis. Lorsqu’on leur a demandé quel était leur niveau d’excitation concernant la tournée de retour du groupe de Britpop « Oasis Live ’25 », O’Connell a rétorqué : « Pour être honnête, je m’en fiche complètement. »

Achetez vos billets pour Fontaines DC ici

« Pour être honnête, je ne suis pas non plus très enthousiaste à ce sujet », a ajouté Deegan. « J’ai l’impression que nous sommes prisonniers de la dernière époque – comme les années 2010 – et que nous sommes tellement nostalgiques que nous oublions de créer de nouvelles choses. »

Les deux ont ensuite décrit comment ils ont cherché à aller de l’avant avec leur art tout en créant leur nouvel album récemment sorti et acclamé. Romance« J’ai l’impression que ce que nous voulions faire avec cet album, c’était de regarder vers l’avenir et de faire de nouvelles choses », a poursuivi Deegan. « Donc, pour nous, se reformer Oasis à ce moment-là est vraiment ennuyeux. »

À la manière typique de Liam Gallagher, il humblement a pris les commentaires avec philosophie, n’a eu aucune rancune et a souhaité bonne chance au groupe irlandais a immédiatement riposté sur Twitter.

« Je les emmerde, ces petites boules de poils. J’ai déjà vu des ROADIES mieux habillés », a-t-il écrit dans un tweet. « Ils ont l’air d’être des EMF de merde », peut-on lire sur un autre.

La question qui a suscité ces commentaires est probablement venue des spéculations sur qui ouvrira pour Oasis lors de la tournée « Oasis Live ’25 », de nombreux fans ayant évoqué le nom de Fontaines DC, en particulier pour les dates irlandaises. Alors que Fontaines DC rencontre Les conditions de Gallagher pour avoir soutenu Oasis, les récentes remarques semblent indiquer qu’ils seront probablement exclus du projet de loi.

Cependant, tout le monde ne regarde pas en arrière avec colère. Commentaire sur une publication Instagram de NMELe leader de Fontaines DC, Grian Chatten, a clarifié sa position. « J’adore Oasis », a-t-il écrit. « Ce n’est pas mon opinion. » De même, Fontaines DC est apparemment Le groupe préféré de Gene, le fils de Gallagher.

La demande de billets pour la tournée « Oasis Live ’25 » a été extrêmement élevée, ce qui a conduit à un fiasco comparable à celui de « Eras Tour ». De nombreux fans étaient en colère contre la « tarification dynamique » de Ticketmaster, et les rapports de problèmes techniques et de robots n’ont fait qu’accroître leur frustration.

La situation était si chaotique que le gouvernement britannique a lancé une enquête sur « les problèmes liés à la transparence et à l’utilisation de la tarification dynamique ». En réponse, Oasis a annoncé deux spectacles supplémentaires à Londres avec une stratégie de vente de billets de ballet sur invitation uniquement.

Fontaines DC, de son côté, devrait lancer une tournée nord-américaine le 20 septembre à Seattle. Découvrez l’itinéraire complet ici et obtenez des billets pour l’un des prochains concerts de Fontaines DC ici.

Vous pouvez également lire notre interview Crate Digging avec le groupe, ainsi que pourquoi leur single « Starburster » était jusqu’à présent notre chanson préférée de 2024.

De plus, revisitez notre liste de 10 morceaux profonds d’Oasis que nous aimerions entendre lors de leur tournée de retrouvailles.

Putain, ces petites bulles de sperme. J’ai vu des ROADIES mieux habillés. — Liam Gallagher (@liamgallagher) 12 septembre 2024

Ils ressemblent à une merde EMF — Liam Gallagher (@liamgallagher) 12 septembre 2024