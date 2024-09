Oasis de paix danoise : le projet Nordic Barnhouse de Bruno Jakobsen

Le designer et architecte Bruno Jakobsen a créé la maison de ses rêves dans son pays natal, le Danemark. Isolé au milieu de la nature et pourtant suivi par une communauté grandissante de fans. C’est comme si ses deux modèles Porsche étaient faits pour cet environnement pittoresque.

Bruno Jakobsen plisse brièvement les yeux tandis que le soleil du matin brille à travers la cime des arbres. L’architecte et designer danois a passé un an à observer le comportement de la lumière à cet endroit précis pour assurer un éclairage parfait de tout ce qu’il avait prévu. Sa maison de rêve qu’il a construite lui-même est désormais nichée au cœur de cette oasis verte de vieux arbres, de prairies luxuriantes et d’arbustes denses, à l’extrême limite de Randers, une ville portuaire à l’est de la région centrale du Jutland avec une population de 64 000 habitants. . Et le Barnhouse Box – un espace dédié à sa Porsche 911 S 2.7 Targa (Série G) – vient tout juste d’être terminé.

Le doux soleil du matin baigne la voiture de sport avec son arceau de sécurité en acier inoxydable brossé d’une lumière jaune doré. Le designer passe la main sur le toit amovible de la voiture. «J’aime juste la sensation de la surface», dit-il en enfonçant doucement ses doigts dans le plastique. Tout dans la Barnhouse Box est inspiré de la voiture classique de 1974 en noir satiné. Jakobsen, né en 1976, souligne que sa chaîne stéréo vintage date de la même année que la 911. Les grandes lettres lumineuses de la marque baignent la pièce d’une lumière chaleureuse, mettant en valeur les murs ornés de volants et d’extincteurs Porsche, un Roue Fuchs et aileron arrière massif d’une Porsche 911 Turbo (930).







Le designer et architecte a créé la maison de ses rêves dans son pays natal, le Danemark. Isolé au milieu de la nature et pourtant suivi par une communauté grandissante de fans. C’est comme si ses deux modèles Porsche étaient faits pour cet environnement pittoresque.







De telles oasis de calme se retrouvent régulièrement sur la propriété de la famille Jakobsen. Comme pour ses voitures de sport, Jakobsen a pensé à chaque détail de sa maison.













Aspect élégant : lorsque Jakobsen part au volant de sa 911, les gants traditionnels sont indispensables.



Jakobsen possède sa 911 depuis plus de dix ans et se souvient avec tendresse de la façon dont sa fille, Silje, et son fils, Tristan, (aujourd’hui âgés de 17 et 14 ans) s’endormaient épaule contre épaule sur la banquette arrière lors de longs trajets. C’est peut-être pour cela qu’ils ont développé une telle passion pour la marque basée à Zuffenhausen. Même s’il a fallu un peu plus de temps à sa femme, Dorte, pour attraper le virus de Porsche, elle aime désormais rouler elle-même dans la voiture de sport.

Une Porsche Junior entièrement restaurée

Il a également fallu un peu de persuasion pour la convaincre d’abandonner la maison unifamiliale en ville et de construire une maison dans un endroit isolé au cœur de la forêt. Mais depuis, elle a adopté un nouveau mode de vie en pleine nature. Et Bruno Jakobsen a acquis un véhicule adapté au nouvel environnement, une Porsche Junior de 1960, entièrement restaurée par l’ancien propriétaire et qui conserve depuis deux ans l’entreprise Targa dans l’atelier voisin.

Porsche a développé le tracteur jusqu’à la production en série avec un culte de 1950 à 1963 en partenariat avec différentes entreprises. Jakobsen enfile toujours la combinaison qu’il a achetée juste pour cela chaque fois qu’il sort du tracteur, ce qu’il fait généralement juste pour s’amuser. Deux chèvres et trois poules vivent dans un grand enclos à côté de la maison.







Jakobsen a acheté la Porsche Junior pour le plaisir de la technologie classique.







En tant qu’amateur de véhicules Porsche classiques, Jakobsen possède également un tracteur culte Porsche Junior de 1960.



Jakobsen a baptisé son idée initiale de nouvelle maison au cœur de la forêt dense « The Nordic Barnhouse Project » à l’été 2019 – puis a commencé à la partager sur Instagram début 2020. Plus de 270 000 personnes suivent désormais Jakobsen sur la plateforme de médias sociaux comme il réalise un rêve pour lui et sa famille, étape par étape : la maison longue dans laquelle vit la famille, l’orangerie voisine, le grand garage et plus récemment le Barnhouse Box.

« La nature et le bois – c’est mon monde »

La nature est toujours à portée de main dans la grange nordique, typique du travail du designer. Des axes visuels dans toute la maison offrent une vue sur la verdure extérieure. De toute façon, la famille Jakobsen aime passer du temps dehors. À l’extérieur, ils disposent d’une douche, d’une petite piscine et d’un sauna, presque tout en bois. « La nature et le bois – c’est mon monde », déclare Jakobsen, qui qualifie son style de « nouvelle architecture nordique ». « Le bois s’use avec le temps. Ça vieillit. Et c’est exactement ce qui en fait le matériau idéal. La vie laisse toujours une marque. » Il aime particulièrement utiliser le cèdre rouge du Canada, qui devient argenté avec le temps.

C’est également le désir de durabilité et de signes d’usure et de patine attrayants qui le liait à la marque de voitures de sport. « Porsche construit des véhicules faits pour être utilisés. Ils ne servent pas seulement à les regarder et à les ranger dans le garage. Et fidèle à ses paroles, il monte dans sa 911 S 2.7 Targa et part au soleil.

Informations

Texte publié pour la première fois dans le magazine Porsche Christophorus 412.

Auteur : Axel Stubbe

Photos : Constantin Mirbach

Droits d’auteur : Toutes les images, vidéos et fichiers audio publiés dans cet article sont soumis au droit d’auteur. La reproduction totale ou partielle n’est pas autorisée sans l’accord écrit du Dr. Ing. hc F. Porsche AG. Veuillez contacter [email protected] pour plus d’informations.