Oasis dans la tempête – Kelowna Capital News

– Paroles de Tess Van Straaten Photographies de Lia Crowe

Un spa médical tranquille et haut de gamme et une salle d’urgence chaotique et animée ne pourraient pas être plus différents, mais le Dr Matt Carere et le Dr Bri Budlovsky sont également à l’aise dans les deux contextes.

« La médecine d’urgence est une passion pour nous deux et elle répond à un besoin immédiat, en réparant des choses qui doivent l’être. Mais avec cette clinique, nous voulions créer quelque chose de beau où les patients se sentent choyés et soignés et le personnel se sent choyé », explique Matt de leur nouveau spa médical Philosophy MD dans le parc de la capitale de la baie James.

Le luxueux spa médical, qui a ouvert ses portes fin mai, propose des soins cosmétiques personnalisés, notamment des injections, des traitements pour le teint et le raffermissement de la peau, des soins du visage et des peelings, ainsi que la restauration des cheveux.

“Cela renforce la confiance en soi et c’est une question de soins personnels”, explique Bri. « Pour mes patients, c’est le moment qu’ils emportent pour faire quelque chose de bien pour eux-mêmes. Nous voulions être en mesure de fournir un environnement plus holistique qui le rende très spécial pour eux. Contrairement aux urgences, nous avons ici une relation longitudinale avec nos patients et nous apprenons vraiment à les connaître.

Les médecins, qui ont tous deux une formation en médecine esthétique, se sont rencontrés en 2017 alors qu’ils travaillaient aux urgences du Victoria General Hospital et du Royal Jubilee Hospital, où Matt travaille toujours à plein temps.

“J’étais motivé par la capacité à résoudre les problèmes des patients et je me souviens exactement quand j’ai décidé de le faire”, a déclaré ce père de deux enfants de 38 ans à propos de sa décision de devenir médecin. “J’étais dans un cours de chimie et j’ai pu résoudre ces problèmes complexes en y réfléchissant très clairement et méthodiquement. J’ai pensé que si je pouvais faire cela pour les patients au quotidien, quelle chose merveilleuse ! »

Pour Bri, qui a également deux jeunes enfants et qui est artiste et musicien, la décision de devenir médecin était très personnelle.

“Quand j’étais adolescente, mon père a eu un accident de vélo et il a été pas mal blessé”, explique la mère célibataire de 35 ans. «Il va bien maintenant, heureusement, mais il a été hospitalisé pendant plusieurs mois et pendant ses opérations et sa convalescence, il y avait quelques médecins et infirmières qui se sont démarqués. Un en particulier – son chirurgien de la colonne vertébrale – a vraiment traité notre famille dans son ensemble et a reconnu l’impact sur ma mère et ma sœur et nous a vraiment inclus d’une manière vraiment significative.

Bri et Matt sont tous deux nés à Victoria, mais ont déménagé pour étudier à l’université et en médecine. Matt a joué au volleyball universitaire à l’Université d’Hawaï, puis au volleyball professionnel en Europe avant d’aller à l’école de médecine en Irlande. Bri a fait ses études de premier cycle à McGill et à la faculté de médecine de l’UBC, et elle était impatiente de rentrer à Victoria.

“Victoria est incroyable et toute ma famille est ici, ce qui a joué un rôle important dans la décision”, a déclaré l’ancien médecin des urgences. « Mais c’est une communauté tellement merveilleuse. Nous avons ce type d’attitude et de sensation de communauté de petite ville, mais vous avez alors beaucoup d’avantages d’une ville avec de grandes entreprises et beaucoup de choses à faire.

“Je pense que ce n’était qu’une question de temps avant que nous revenions avec de jeunes enfants”, ajoute Matt. “Nous avons de la chance d’avoir des racines ici et je pense que c’est pourquoi Bri et moi nous sommes sentis si passionnés par la construction de quelque chose ici et la création d’un espace où les gens de Victoria peuvent venir se sentir pris en charge et pris en charge.”

Contrairement à la plupart des projets de construction pendant les pénuries de main-d’œuvre généralisées liées au COVID-19 et les problèmes de chaîne d’approvisionnement, Matt et Bri affirment que la création de leur espace apaisant Philosophy MD a été étonnamment fluide.

« Nous sommes tellement chanceux que nous n’avons pas vraiment eu de problèmes majeurs », dit Bri. « Cascadia Architects a fait la conception et a totalement rehaussé notre vision. Nous avons eu l’équipe la plus incroyable avec les constructeurs (Jawl) et les sous-traitants, de sorte que lorsque certains problèmes de chaîne d’approvisionnement sont apparus, ils étaient tous résolus et nous sommes vraiment proches d’être à l’heure, ce qui est inouï de nos jours .”

Cela était dû en partie au fait que Jawl avait prédit des pénuries et que les partenaires avaient tenu compte des conseils pour tout commander dès que possible.

“Notre constructeur a dit qu’avec certains articles si nous les avions commandés trois mois plus tard, nous aurions été retardés dans l’ouverture de six à 12 mois, alors nous avons juste décidé, amenons tout ici et nous l’avions stocké et prêt à partir, ” explique Matt.

Être habitué à prendre des décisions rapidement a certainement aidé le couple, mais devenir entrepreneur et démarrer une entreprise a certainement posé un nouveau défi aux médecins, qui sont en partenariat avec la femme de Matt, Tara Carere, qui dirige Victory Media et se spécialise dans le marketing de la médecine esthétique. , et la directrice financière Carla Matheson, qui a une formation en affaires et une expérience avec les start-ups.

“Il n’y a pas beaucoup de modèles qui font ce que nous faisons, donc apprendre à diriger une nouvelle entreprise a été vraiment différent”, déclare Bri. “Nous avons tout fait à partir de zéro et ce fut une courbe d’apprentissage abrupte.”

« Nous avons vraiment dû apprendre à travailler avec un budget et nous avons dû être intelligents avec l’argent et planifier les choses de manière appropriée », ajoute Matt. “Je pense que la plus grande leçon jusqu’à présent est la nécessité d’être en communication constante. Il y a tellement de pièces mobiles et tellement de choses qui doivent se produire de concert que nous avons appris que nous devons toujours communiquer avec toute l’équipe tout le temps.

Quant à décider d’ouvrir une nouvelle entreprise pendant la pandémie, les partenaires disent que c’était définitivement un risque calculé. Mais l’industrie des spas médicaux se développe et la demande a en fait augmenté pendant la pandémie.

“Lorsque vous ouvrez une entreprise à cette époque dans le monde, il y a beaucoup d’inconnues”, dit Matt. «Mais nous nous sommes sentis comme si ce n’était pas maintenant, quand? Nous savions que nous voulions faire quelque chose ensemble, alors nous avons juste mis un pied devant l’autre.

Histoire reproduite avec l’aimable autorisation de Boulevard Magazine, une publication de Black Press Media

Aimez Boulevard Magazine sur Facebook et suivez-les sur Instagram

Santé