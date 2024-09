Oasis confirme un spectacle canadien dans le cadre de sa tournée de retrouvailles 2025

Backbeat, la rumeur court qu’Oasis arrive enfin au Canada.

Après de nombreuses spéculations, le géant de la Britpop se produirait dans le pays, le groupe de rock anglais a confirmé lundi qu’il jouerait au nouveau stade Rogers de Toronto le 24 août 2025.

Oasis était l’un des groupes britanniques dominants des années 1990, produisant des succès tels que Mur des Merveilles et Ne regardez pas en arrière avec colère.

Son son était alimenté par des refrains rock chantants et par la chimie combustible entre le guitariste-compositeur Noel Gallagher et son frère Liam, le chanteur du groupe.

Oasis s’est séparé en 2009, Noel quittant le groupe après une altercation dans les coulisses avec son frère lors d’un festival près de Paris.





Bien que les frères Gallagher ne se soient pas produits ensemble depuis, tous deux interprètent régulièrement des chansons d’Oasis lors de leurs concerts solo. Ils se sont également mutuellement critiqués dans la presse.

Annonçant les retrouvailles cet été, le groupe a déclaré que les fans ressentiraient « l’étincelle et l’intensité » qui se produisent uniquement lorsqu’ils apparaissent ensemble sur scène. La tournée a débuté au Royaume-Uni les 4 et 5 juillet.

Le groupe a déclaré qu’il était prévu qu’Oasis se produise sur « d’autres continents en dehors de l’Europe plus tard l’année prochaine ». Lundi, les frères Gallagher ont également annoncé des concerts à Chicago, East Rutherford, New Jersey, Los Angeles et Mexico, avec le groupe de rock américain Cage the Elephant en ouverture de toutes les dates.

Ticketmaster a ouvert lundi le portail des billets pour le spectacle de Toronto et a déclaré que la prévente débuterait le 3 octobre à 14 h, heure de l’Est. Les billets pour le spectacle seront mis en vente au public le 4 octobre à midi, heure de l’Est.

Ce spectacle sera le premier d’Oasis à Toronto depuis son apparition au V-Festival, aujourd’hui disparu, en juillet 2008.

« Amérique.

L’Oasis arrive.

Vous avez une dernière chance de prouver que vous nous avez toujours aimé.

Oasis fera une tournée en Amérique du Nord en 2025 !

Oasis jouera au Rogers Stadium, une salle de concert en plein air d’une capacité de 50 000 places à North York, annoncée la semaine dernière.

Erik Hoffman, directeur de Live Nation Canada, affirme que le nouveau stade Rogers accueillera ses premiers événements en juin 2025.

Il sera situé sur les terrains de l’ancien aéroport de Downsview, à côté du parc Downsview.





Hoffman a déclaré que le stade est destiné à accueillir des méga-artistes, à inclure des offres de restauration et de boissons et à offrir une expérience élevée aux fans.

— avec des fichiers de l’Associated Press et de La Presse Canadienne