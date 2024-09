Oasis arrive à Toronto dans le cadre de sa tournée de retrouvailles 2025

Après tout, Oasis arrive à Toronto.

Le groupe de rock anglais, composé des frères Noel et Liam Gallagher, présentera sa très attendue tournée 2025 au Canada, plus précisément à Toronto, le 24 août 2025, à Live Nation récemment a révélé le Stade Rogers.

La tournée internationale comprendra des escales en Amérique du Sud, en Asie et en Australie. NME a été le premier à signaler sur les dernières dates de tournée 2025.

« Amérique. L’Oasis arrive. Vous avez une dernière chance de prouver que vous nous aimez depuis le début », a déclaré le groupe dans un nouveau communiqué, annonçant les dates nord-américaines.

Oasis s’est déjà produit dans la région de Toronto, avec des spectacles en 1995 et 2005 à l’Amphithéâtre Molson (maintenant Budweiser Stage) et au Kool Haus, ainsi qu’en 1996 au Parc Molson à Barrie, en Ontario.

Billets pour Toronto sera en prévente le 3 octobre à 14 h HE, et le la vente générale aura lieu le 4 octobre à midi HE. Le groupe de rock Cage the Elephant accompagnera Oasis lors de la tournée nord-américaine.

En août, près de 15 ans après leur séparation en 2009, Oasis a annoncé qu’ils se réuniraient pour des performances au Royaume-Uni et en Irlande en juillet et août 2025. Les frères Gallagher, aujourd’hui âgés de 57 et 51 ans, n’ont pas joué ensemble en live, mais ils interprètent tous les deux régulièrement des chansons d’Oasis lors de leurs concerts solo.

Oasis devrait désormais donner 17 concerts à Cardiff, Manchester, Londres, Édimbourg et Dublin, à commencer par le Principality Stadium de Cardiff le 4 juillet 2025.

Plus d’un million de billets ont été mis en vente au Royaume-Uni, avec des prix commençant à environ 74 livres (un peu moins de 100 dollars américains) et s’élevant jusqu’à un forfait de 506 livres (666 dollars américains) comprenant une soirée d’avant-spectacle et des marchandises.

De nombreux fans étaient frustrés dans leurs tentatives d’obtenir des billets. Certaines personnes tentant d’accéder à la poignée de sites de vente autorisés, dont Ticketmaster, ont reçu des messages d’erreur.

Oasis a émis un avertissement, précisant que les billets ne pouvaient être revendus qu’à leur valeur nominale via des sites autorisés.

« Les billets apparaissant sur d’autres sites de billetterie secondaires sont soit contrefaits, soit seront annulés par les organisateurs », indique le communiqué.

Les représentants d’Oasis ont déclaré plus tard que tous les billets avaient été vendus, mais ont laissé entendre que d’autres spectacles pourraient être annoncés, affirmant : « L’attente pour les détails des dates internationales de la tournée augmente maintenant rapidement. »

L’héritage des oasis

Oasis était l’un des groupes britanniques dominants des années 1990, produisant des succès tels que « Wonderwall » et « Don’t Look Back in Anger ».

Oasis a réalisé plusieurs tournées notables tout au long de sa carrière, y compris des concerts locaux pour son premier album, « Definitely Maybe ». Cela a précédé la tournée « (What’s the Story ?) Morning Glory » de 1995 et 1996. La tournée a connu des interruptions et des annulations en raison du fait que Noel a quitté le groupe à deux reprises et que Liam s’est retiré d’une étape aux États-Unis.

D’autres tournées incluent « Be Here Now » (1997-1998), « Debout sur l’épaule des géants » (2000), « Heathen Chemistry » (2002-2003), « Don’t Believe the Truth » (2005-2006), et leur dernière tournée en 2008.

Oasis s’est séparé en 2009, Noel Gallagher quittant le groupe après une altercation dans les coulisses avec son frère lors d’un festival près de Paris. Noel a déclaré à l’AP dans une interview en 2011 qu’il était parti après un incident au cours duquel son jeune frère Liam a commencé à manier une guitare « comme une hache ».

En 2019, Liam Gallagher a déclaré à l’AP qu’il était prêt à se réconcilier.

« Le plus important, c’est que lui et moi soyons frères », a déclaré Liam. « [Noel] pense que je suis désespéré de rassembler le groupe pour de l’argent. Mais je n’ai pas rejoint le groupe pour gagner de l’argent. J’ai rejoint le groupe pour m’amuser et voir le monde.

Avec des fichiers de l’Associated Press