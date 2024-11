Oasis annule les billets pour la tournée des retrouvailles vendus par les revendeurs

Oasis annule environ 50 000 billets pour ses dates de tournée britanniques qui ont été revendus sur des sites Web secondaires comme StubHub et Viagogo.

Les promoteurs de la tournée du groupe annulent les billets revendus sur des sites secondaires non officiels pour mettre fin aux prix abusifs, a déclaré à CNN un porte-parole de Live Nation et de SJM, les promoteurs de la tournée Oasis.

Les fans d’Oasis sont les derniers à être confrontés au problème des revendeurs de billets, qui achètent des billets à leur valeur nominale et les revendent dans un but lucratif. Cette pratique a pris au piège – et enragé – les fans de tous, de Taylor Swift à Coldplay, devenant ainsi la rare question à Washington sur laquelle les législateurs des deux partis peuvent s’entendre.

Oasis, qui dominait les ondes dans les années 90, ne s’est pas produit depuis 2009, lorsqu’une dispute entre les frères Liam et Noel Gallagher a conduit à sa séparation. La tournée de retrouvailles du groupe a été annoncée en août, et sa popularité a attiré une attention renouvelée sur les frustrations liées à l’accessibilité des billets et au fait que les fans soient exclus des grands concerts.

Lorsque les billets pour la tournée de retrouvailles d’Oasis au Royaume-Uni et en Irlande ont été mis en ligne en août, certains fans se sont tournés vers les réseaux sociaux pour déplorer la flambée des prix, les longs délais d’attente et même le fait de ne pas pouvoir acheter de billets. Il y avait 1,4 million de billets disponibles, avec 10 millions de fans de 158 pays en lice pour les acheter, selon Live Nation.

Face à une demande énorme et une offre limitée, les billets ont été rapidement remis en vente sur des sites secondaires à des prix gonflés. CNN a vu les prix des billets jusqu’à 7 294 $ pour la tournée Oasis sur Viagogo, un marché secondaire de vente de billets.

La revente de billets sur des sites secondaires a enfreint les termes et conditions mis en place pour la tournée Oasis, a déclaré à CNN un porte-parole de Live Nation et de SJM. Les billets annulés seront disponibles à leur valeur nominale sur Ticketmaster, qui appartient à Live Nation et est considéré comme le site désigné pour les billets Oasis.

Lorsque les billets pour l’étape de la tournée au Royaume-Uni et en Irlande ont été libérés en août, les fans ont été informés qu’ils pouvaient acheter et revendre des billets sur Ticketmaster ou Twickets, le partenaire de revente officiel. Cependant, environ 4 % des billets ont été achetés et revendus sur des sites secondaires non officiels comme Viagogo, soit un total d’environ 50 000 billets, a déclaré un porte-parole de Live Nation et de SJM.

Des restrictions sur la revente de billets sur des sites secondaires non officiels ont été mises en place pour empêcher les revendeurs de profiter des fans, a indiqué le porte-parole.

Un remboursement complet sera accordé pour les billets annulés et si les fans pensent que leurs billets ont été annulés par erreur, ils peuvent parler à leur agent de billetterie compétent pour enquêter sur leur cas.

« Toutes les parties impliquées dans la tournée continuent d’exhorter les fans à ne pas acheter de billets sur des sites Web non autorisés, car certains d’entre eux pourraient être frauduleux et d’autres sujets à annulation », a déclaré le porte-parole à CNN. « Si les fans souhaitent vendre des billets pour Oasis, ils peuvent le faire à leur valeur nominale via Ticketmaster ou le partenaire de revente officiel du groupe, Twickets. »

La revente de billets de concert est légale au Royaume-Uni à condition qu’ils aient été achetés légalement au départ, et des protections sont en place pour les consommateurs. Certains sites comme Viagogo comptent continuer à autoriser la revente de billets Oasis.

« Nous voulons rassurer les fans qui achètent des billets sur Viagogo sur le fait que nous respectons pleinement la loi et les directives établies par les régulateurs concernés », a déclaré un porte-parole de Viagogo à CNN. « Les menaces des promoteurs d’annuler les billets ciblent injustement les fans qui ont choisi d’acheter sur un marché de revente sécurisé, transparent et hautement réglementé. De telles actions sont des exemples clairs de comportement anti-consommateur et de représailles.

La tournée Oasis Live ’25 débute le 4 juillet 2025, avec une série de concerts à Cardiff, Manchester, Londres, Édimbourg et Dublin.

La partie nord-américaine de la tournée Oasis débute le 24 août 2025 au stade Rogers de Toronto, en Ontario. Des concerts ultérieurs sont prévus à Chicago, East Rutherford, New Jersey, Los Angeles et Mexico.