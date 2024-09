Oasis annonce des dates de tournée mondiale avec des concerts aux États-Unis, au Canada et au Mexique | Oasis

Oasis a annoncé que sa tournée de retrouvailles les mènerait aux États-Unis, au Canada et au Mexique en août et septembre 2025.

Le groupe avait déjà annoncé la nouvelle sur des panneaux publicitaires à New York, Toronto, Chicago et dans d’autres villes. « Faites attention à ce que vous souhaitez », disaient les publicités.

Ils joueront au Toronto Rogers Stadium le 24 août, au Chicago Soldier Field le 28 août, au New Jersey MetLife Stadium le 31 août, au Los Angeles Rose Bowl Stadium le 6 septembre et au Mexico City Estadio GNP Seguros le 12 septembre. Le groupe de rock américain Cage the Elephant sera présent à toutes les dates.

Ces dates seront les premières d’Oasis dans ces territoires depuis 2008, lors de leur tournée Dig Out Your Soul. La première tournée américaine du groupe pour Definitely Maybe, de 1994 à 1995, reste tristement célèbre : après un concert ivre et désordonné au Whiskey a Go Go à Los Angeles, Noel Gallagher a quitté le groupe pendant plusieurs jours.

Les dates internationales s’ajoutent aux 19 dates à guichets fermés déjà annoncées au Royaume-Uni et en Irlande, qui incluent cinq dates supplémentaires au total initial de 14.

Après que la vente initiale en août ait laissé de nombreux fans sans billet – après des heures de problèmes techniques et de frustrations dans les files d’attente – le groupe a ajouté deux nouveaux concerts au stade de Wembley qui seront vendus via un scrutin échelonné sur invitation uniquement, avec des fans qui n’avaient pas réussi lors de la première vente. vente en premier à avoir accès.

Il reste à voir si les dates internationales seront soumises à la politique de tarification dynamique de Ticketmaster, qui a vu les billets debout de 135 £ grimper à 337,50 £ plus les frais en raison de la demande.

Dans un communiqué, le groupe a déclaré qu’il ignorait que la tarification dynamique serait utilisée lors de la vente.

« Inévitablement, l’intérêt pour cette tournée est si énorme qu’il est impossible de programmer suffisamment de spectacles pour répondre à la demande du public », ont-ils déclaré. « En ce qui concerne les plaintes bien rapportées de nombreux acheteurs concernant le fonctionnement de la billetterie dynamique de Ticketmaster : il doit être clair qu’Oasis laisse les décisions sur la billetterie et la tarification entièrement à leurs promoteurs et à leur direction, et n’a à aucun moment eu conscience que la tarification dynamique allait être utilisé.

À la suite du fiasco de la billetterie, le gouvernement a annoncé qu’il inclurait la tarification dynamique dans une révision de la billetterie promise dans son programme électoral. Les experts en droit de la consommation ont ajouté que même si cette pratique n’était pas illégale, Ticketmaster aurait pu enfreindre la réglementation en matière de consommation si l’augmentation potentielle du prix des billets debout de base n’était pas clairement indiquée aux fans.

Le groupe de consommateurs Lequel ? a exhorté le groupe et Ticketmaster à rembourser les fans qui ont payé des prix gonflés.

Ticketmaster ne fixe pas les prix des billets et affirme que la tarification dynamique décourage les vendeurs de billets en alignant les prix sur la valeur marchande. On pense que les prix des billets pour les concerts d’Oasis ont été fixés par les promoteurs SJM Concerts, MCD et DF Concerts & Events.

Cependant, dans une réponse typiquement combative, Liam Gallagher a ignoré les critiques concernant les prix en disant à un plaignant sur X de « se taire » et à un autre d’acheter des « billets à genoux ».