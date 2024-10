Oasis ajoute une deuxième date à Toronto dans le cadre de sa tournée de retrouvailles 2025

Oasis a ajouté une deuxième date à Toronto à sa tournée de retrouvailles nord-américaine de 2025 après ce qu’ils appellent une « demande phénoménale ».

Le groupe de rock anglais, composé des frères Noel et Liam Gallagher, se produira désormais les 24 et 25 août au Live Nation a récemment dévoilé le stade Rogers.

Oasis a également ajouté des deuxièmes spectacles à East Rutherford, dans le New Jersey, à Los Angeles et à Mexico.

Le groupe de rock s’est déjà produit dans la région de Toronto, avec des spectacles en 1995 et 2005 à l’Amphithéâtre Molson (maintenant Budweiser Stage) et au Kool Haus, ainsi qu’en 1996 au Parc Molson à Barrie, en Ontario.

Billets pour Toronto pour les deux dates, la prévente aura lieu le 3 octobre à 14 h HE, et la vente générale aura lieu le 4 octobre à midi HE. Le groupe de rock Cage the Elephant accompagnera Oasis lors de la tournée nord-américaine.

En août, près de 15 ans après leur séparation en 2009, Oasis a annoncé qu’ils se réuniraient pour des performances au Royaume-Uni et en Irlande en juillet et août 2025. Les frères Gallagher, aujourd’hui âgés de 57 et 51 ans, n’ont pas joué ensemble en live, mais ils interprètent tous les deux régulièrement des chansons d’Oasis lors de leurs concerts solo.

Oasis devrait désormais donner 17 concerts à Cardiff, Manchester, Londres, Édimbourg et Dublin, à commencer par le Principality Stadium de Cardiff le 4 juillet 2025.

De nombreux fans étaient frustrés dans leurs tentatives d’obtenir des billets pour les spectacles au Royaume-Uni et en Europe. Certaines personnes tentant d’accéder à la poignée de sites de vente autorisés, dont Ticketmaster, ont reçu des messages d’erreur.

TL’équipe de direction du groupe a publié une déclaration plus tôt cette semaine, il a déclaré que le modèle de tarification dynamique de Ticketmaster ne serait pas appliqué aux billets nord-américains.