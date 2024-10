Oasis ajoute une date supplémentaire à Toronto à l’étape nord-américaine de sa tournée de retrouvailles 2025 – CP24

TORONTO — Le groupe de rock britannique Oasis, récemment réuni, a élargi sa tournée nord-américaine en ajoutant un deuxième spectacle à Toronto pour lancer sa tournée.

Liam et Noel Gallagher devaient initialement jouer une seule soirée le 24 août, mais joueront désormais également le 25 août suite à une « demande sans précédent ».

Mercredi, Oasis a également ajouté un spectacle supplémentaire à East Rutherford, dans le New Jersey, à Los Angeles et à Mexico, avec le groupe de rock américain Cage the Elephant en ouverture à toutes les dates.

La prévente s’ouvre jeudi pour les fans qui se sont inscrits avec succès, tandis que la vente générale pour toutes les dates commence vendredi.

Pendant ce temps, Ticketmaster Canada prévient les fans qu’aucun billet pour la tournée n’est disponible pour le moment après que plusieurs billets soient apparus sur certains sites de revente.

L’agence de billetterie appelle cette pratique « billetterie spéculative », où des revendeurs vendent aux fans une reconnaissance de dette pour des billets qui n’ont pas encore été acquis.

Ce rapport de La Presse Canadienne a été publié pour la première fois le 2 octobre 2024.

Alex Goudge, La Presse Canadienne